Calcio. Prima: San Frediano e San Giuliano di slancio

Pisa 18 settembre 2023 – In Prima Categoria la prima di campionato regala sorrisi alle pisane. Il San Frediano piega la Torrelaghese e conquista i tre punti. la rete decisiva la sigla Puliti a dieci minuti dalla fine, ed altrettanto decisiva è la parata di Cateni che sullo 0 – 0 neutralizza un calcio di rigore degli ospiti. San Frediano – Torrelaghese – 1 – 0 San Frediano: Cateni, Masini (Dambel), Tammaro, Falchi, Gemignani, Garofano (Lenzi), Marinai, Spinelli, Maurelli (Codella), Puliti (Grassi), Toni (Bilancieri). A disposizione Nannipieri, Caprai, Cardini, Politano. All. Tocchini Torrelaghese: Navarra, D’Onofrio, Chelotti, Bonuccelli (Grossi), Zini, Gemignani, Pezzini (Cagnoni), Domenici (Comelli), Baroni, Petrucci (Cosci), Marsili (Galli). A disposizione Aperti, Carmazzi, Longobardi, Lucarini. All. Baldini Marcatore: 81’ Puliti E vince, o meglio stravince, anche il San Giuliano a Staffoli. Brivido iniziale per il vantaggio immediato dei locali con Tafi, ma poi la squadra di mister Roventini si impone a valanga a Le Cerbaie per 1–4. Doppietta del bomber Ghelardoni e reti di Di Paola e Veli. Al ‘Rovaio’ di Capannoli grande pareggio del Tirrenia sul campo di una squadra molto attrezzata come il Forcoli. Per i litoranei un punto davvero pesante che da entusiasmo alla squadra di mister Vuono. Bani su rigore per il Tirrenia, pareggio di Paoli per il Forcoli ad undici minuti dalla fine. La fida tra neopromosse al ‘Bruschi’ di Livorno tra La Cella e i padroni di casa del Livorno 9 dura appena mezzora. Gara sospesa per un malore che ha colpito l’arbitro. Esordio in casa per il San Frediano che allo Stadio ‘Parra’ attende la Torrelaghese capace di fermare il San Giuliano in Coppa. Termina invece in parità la gara d’esordio del Calci, fermato sul 2 – 2 allo Stadio Comunale di Via Tevere dal Selvatelle.

Fabrizio Impeduglia