Calcio. Prima: La Cella e San Frediano ai play-out

Pisa 29 aprile 2024 – In Prima Categoria la ventinovesima giornata, la quattordicesima del girone di ritorno sgrana la classifica e rende le idee più chiare. San Giuliano al comando e già campione con ottantuno punti. Calci ottavo in classifica con trentotto, Tirrenia quintultimo a trentuno insieme al Montenero. Peggio La Cella terzultima con ventisette ed il San Frediano penultimo con ventisei. Allo Stadio Comunale ‘Bui’ di San Giuliano Terme i padroni di casa conquistano il derby del Lungomonte per 5 – 2. Due squadre assolutamente tranquille che non avevano più nulla da chiedere a questa stagione, con un San Giuliano campione più determinato che è andato a segno cinque volte. Doppietta del bomber Di Paola e reti di Ghelardoni, Bortoletti e Bellucci per i sangiulianesi, Colombani e Pisani gli autori delle reti calcesane. Allo Stadio ‘Parra’ di San Frediano i locali rossoblù hanno fatto l’impresa battendo il Forcoli in una gara che li vedeva costretti a fare punti per la salvezza dato che la regola della forbice rischiava di estrometterli dai play-out. La squadra di mister Urso si è imposta 1 – 0. Domenica ultima sfida a Fornacette per capire contro chi giocherà il play-out. Forcoli che con questa sconfitta arriva terzo. La Cella, terzultima ha perso 2 – 0 in trasferta sul campo del Selvatelle secondo (Mazroui e Pini a segno per la formazione locale). Niente da fare per la squadra di mister Taccori che comunque si è dimostrata viva restando in partita sino alla fine. Anche per i ‘gialli’ c’è da capire quale sarà l’avversaria del paly-out. Il Tirrenia quintultimo insieme ai livornesi del Montenero cade in casa 0 – 2 contro la Sanromanese quarta forza del campionato: i litoranei capiranno domenica cosa riserva loro il prossimo futuro salvezza.