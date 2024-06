Calcio. Juniores: Fratres Perignano e San Giuliano nell'Elite

Pisa 25 giugno 2024 – Saranno nove le società pisane che nella prossima stagione disputeranno i campionati regionali categoria Juniores. Su tutte spiccano il Fratres Perignano vicecampione regionale brillantemente secondo, ed il San Giuliano protagonista di una bella rimonta salvezza, che rappresenteranno la provincia di Pisa nell’Elite il massimo campionato giovanile della Toscana. Un campionato di livello per le sedici migliori società della regione. Non ci sarà il Fornacette retrocesso in questa stagione appena conclusa. La squadra di Calcinaia disputerà comunque il campionato regionale insieme al Mobilieri Ponsacco ed al Cenaia che, essendo retrocesse le rispettive prime squadre dalla serie D, sono state costrette a rinunciare alla categoria nazionale disputata nella stagione da poco terminata. Nel regionale ci saranno anche Pisa Ovest, Bellaria Cappuccini e San Miniato che hanno mantenuto la categoria. Infine riecco l’Urbino Taccola che dopo una sola stagione ritorna nei campionati regionali dopo aver perso l’Elite per motivi disciplinari nella stagione 2022/23 ed aver invece vinto in questa il campionato provinciale. Retrocesse nei provinciale la Cuoiopelli ed il Romaiano. Il Fratres Perignano ha interrotto il rapporto con mister Stefano Pagliai ed ha chiamato in panchina Massimo Lucarelli ex giocatore rossoblù. Il direttore sportivo della Juniores sarà Paolo Del Corso proveniente dai Mobilieri Ponsacco. Questi ultimi, col direttore sportivo Alberto Socci, avranno in panchina Enrico Pertici proveniente dal Fornacette. Fabio Franchi lascia dopo tanti anni l’Urbino Taccola col quale ha interrotto il rapporto ed approda come direttore sportivo alla Juniores regionale Elite del San Giuliano, la cui gestione tecnica è stata affidata a mister Fabrizio Nuti, che dopo le due ultime stagioni in neroazzurro con la categoria Under 15 Giovanissimi Regionali (2008 e 2009), guiderà la formazione termale nella sua seconda stagione in questa categoria. L’Urbino Taccola neo-promosso ha affidato la gestione tecnica a Graziano Pardini: in panchina con la squadra Juniores ci sarà mister Gianluca Cusato, ex calciatore professionista di Entella e Voghera. Subentra a mister Stefano Lombardi col quale i biancorossi hanno interrotto il rapporto nonostante la vittoria del campionato. Il Cenaia ha confermato mister Federico Lombardi che ha appena concluso il campionato nazionale. A Fornacette confermato Alessandro Balluchi come direttore sportivo de settore dilettanti.