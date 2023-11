Calcio. Giovanile: Urbino Taccola supera il Calci nel derby (1 – 0)

Pisa 21 novembre 2023 –– Nei campionati provinciali si delineano le classifiche e gli obbiettivi. Juniores provinciali. Il Ponte delle Origini liquida 3 – 0 la Pieve Fosciana e si porta al terzo posto in classifica a meno tre dalla capolista Pietrasanta. Con lo stesso risultato la Pecciolese vince sul terreno della Folgore Segromigno. Rinviata Castelfranco – Forcoli, mentre il Ponsacco perde 1 – 4 contro la capolista Pietrasanta. Sconfitto anche il San Frediano, ora terzultimo (0 – 1 contro il San Macario Oltreserchio). Nel girone pisano gran bella vittoria dell’Urbino Taccola che nel posticipo batte di misura (1 – 0) la capolista Calci e si porta a tre punti dalla vetta. L’Atletico vince a Santa Maria a Monte (0 – 5), ed il Saline piega il Crespina (3 – 0). Poker dei Colli Marittimi sul Sextum Bientina (4 – 0) e poker de il Romito nel derby contro la Stella Azzurra (4 – 0). Allievi. Nel girone lucchese Migliarino Vecchiano da solo al comando con sedici punti dopo la vittoria in casa contro il Perignano (1 – 0). Il Ghiviborgo travolge il Ponsacco (5 – 1) mentre Atletico e Santa Maria a Monte pareggiano a rei bianche (0 – 0). Nel girone pisano, in testa con ventiquattro punti a punteggio pieno, frutto di otto vittorie in altrettante gare, il Romaiano: 10 – 0 ai livornesi dell’Orlando. Non mollano le Colline Pisane che superano 2 – 7 a Livorno il Carli Salviano. Allievi B Nel girone A, le Colline Pisane restano al comando ma sono sconfitte 4 – 0 dal Fornacette. Ad un punto Bellaria Cappuccini e Forcoli che si annullano nello scontro diretto (1 – 1). Il Perignano batte la Volterrana (5 – 0), la peccio lese supera i Colli Marittimi (1 – 0), il San Prospero piega il Monteserra (3 – 0), e l’Oltrera vince con l’Atletico Etruria (4 – 2). Nel girone B il San Giuliano espugna Galleno (0 – 2), insegue il Calci che ne gfa undici a Santa Maria a Monte (0 – 11). San Frediano battuto dalla Stella Rossa (4 – 1). Giovanissimi. Nel girone pisano la Bellaria Cappuccini è in testa grazie alla vittoria a Migliarino (1 – 2). Nel girone livornese in testa l’Atletico Academy Livorno con ventotto punti (vittoria 2 – 4 a Santacroce), seguito dal Monteserra con ventisette (5 – 0 al Vada) e dal Salivoli con ventisei (vittoria 0 – 5 contro l’Orlando). Giovanissimi B. Grande impresa del Perignano che vince 0 – 1 lo scontro diretto a Calci e sale al comando. Nel girone A lucchese il San Giuliano in testa con lo 0 – 7 in trasferta contro l’aquila sant’Anna. Nel girone B la folta delegazione pisana non va molto bene. Fornacette e Madonna dell’Acqua pareggiano 1 – 1 e perdono entrambe contatto con le prime della classe. La Scintilla vince il derby contro il Porta a Piagge (2 – 1), mentre il Monteserra cade a Camaiore (1 – 0). La Freccia Azzurra supera il Massarosa (5 – 3), il Pisa Ovest espugna il campo degli Ospedalieri (0 – 2), il Pietrasanta capolista vince a Porta a Lucca (0 – 2).