Calcio. Giovanile: Urbino Taccola e Pisa Ovest campioni

Pisa 26 aprile 2024 – Ancora verdetti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini terzo vince 3 – 4 sul campo del Polo Lucchese. Il Forcoli piega 3 – 1 il San Frediano nel derby. Pecciolese e Ponsacco nel derby della valdera si dividono la posta in palio: 2 – 2. Castelfranco battuto in casa dal Vorno (0 – 2). Nella categoria Allievi il Perignano vince ancora, la sua sedicesima gara con una ‘manita’ nel derby contro l’Atletico Cascina: 5 – 0. Migliarino Vecchiano travolto 6 – 3 dal Ghiviborgo. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi il Monteserra espugna 0 – 2 Forcoli e, complice la sconfitta per 3 – 2 dell’inseguitrice Salivoli in trasferta sul campo del Livorno 9, si porta a più sette di vantaggio a tre giornate dalla fine sia pur con una gara in meno da giocare rispetto agli avversari. I campionati pisani. Nella Juniores l’Urbino Taccola di mister Lombardi vince il campionato grazie al successo 1 – 3 a Pontedera sul campo de Il Romito nel posticipo del lunedì. Le reti di Salvadori, Rocchi ed Antoni permettono ai biancorossi di accedere al campionato regionale dopo aver perso l’Elite nella scorsa stagione per motivi disciplinari. Una vittoria fortemente voluta dal presidente Taglioli e ben costruita dal direttore sportivo Franchi. Calci secondo (6 – 0 al Casciana Terme), Saline terzo. Negli Allievi, l’Atletico Piombino (6 – 0 al San Miniato) è primo a due giornate dalla fine con un punto di vantaggio sulle Colline Pisane (3 – 1 al Vada). Allievi B Nel girone B Oltrera fermato sull’1 – 1 dalla Pecciolese e Fratres Perignano che agguanta il primo posto grazie al successo 0 – 3 sul campo del Monteserra. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest è campione provinciale. E lo diventa proprio sul campo della Bellaria Cappuccini di Pontedera, la sua più degna avversaria, nel posticipo del lunedì. Una bella e meritata vittoria per la squadra di mister Messina che ha disputato un campionato davvero importante sin dall’inizio della stagione. Pisane promosse nei campionati regionali: Urbino Taccola (Juniores), Pisa Ovest (Giovanissimi).