Calcio. Giovanile: riparte l'Urbino col 3 - 0 al Bientina

Pisa 12 marzo 2024 – Risultati in linea con le attese nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, la Pecciolese vince il derby a Castelfranco per 2 – 3, mentre il Ponte delle Origini cala il poker sul Barga: 4 – 0. La squadra di Putignano con il suo quarto posto è la migliore pisana in classifica (tredici vittorie e tre pareggi). Il San Frediano travolto in casa dalla capolista Pietrasanta 1 – 5, e Ponsacco che fa 3 – 3 contro la Folgore Segromigno. Nella categoria Allievi il Perignano ferma sull’1 – 1 la capolista Ghivizzano e le fa perdere il primato a vantaggio del Real Academy Lucca: termina 1 – 1. Il Migliarino Vecchiano batte invece per 2 – 1 il Capannori. Nella categoria Giovanissimi B di Merito Fornacette – Pisa Ovest è stata rinviata per impraticabilità di campo del ‘Masoni’. Porta a Lucca travolto 9 – 1 dall’Academy Porcari capolista, Scintilla piegata 2 – 1 a Capannori. Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi è sempre testa a testa tra il Monteserra che vince 1– 0 contro l’Atletico Etruria, ed il Salivoli secondo. I campionati pisani. Nella Juniores l’Urbino Taccola supera 3 – 0 il Sextum Bientina e si porta a cinquantotto punti, sette in più del Calci fermato sul 2 – 2 a Saline. Fra il Calci ed il Saline quinto c’è l’Atletico Cascina che riesce a vincere 0 – 2 a Romito. Negli Allievi, il Romaiano travolge 6 – 0 la Freccia Azzurra e segue ad un punto l’atletico Piombino che espugna Peccioli per 0 – 2. Al terzo posto le Colline Pisane che piegono in trasferta il Monteserra per 1 – 3. Allievi B Nel Merito il Forcoli sale al comando battendo 1 – 0 il Fornacette con un gol di Ciardelli. Nel girone B Perignano costertto al rinvio sul campo dei Colli Marittimi. Ne approfitta il San Prospero che vince 4 – 0 il derby contro il San Frediano. Bene anche l’Oltrera che vince 0 – 1 a Santa Croce. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest liquida 7 – 1 il Capannorima la Bellaria Cappuccini risponde espugnando San Miniato (0 – 1). Il Migliarino Vecchiano fa ‘manita’ alla Scintilla: 5 – 0. Alla Freccia Azzurra il derby contro gli Ospedalieri (0 – 1). Giovanissimi B. Nel girone di Merito il Forcoli espugna il campo dell’Atletico Cascina (1 – 3). Non molla il Perignano che batte 7 – 0 il San Miniato. Tezo posto per i Colli Marittimi.