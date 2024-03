Calcio. Giovanile: Perignano supera anche Pontassieve (1 - 2) e sale a 50 punti

Pisa 19 marzo 2024 – Il terzo weekend di marzo regala soddisfazioni alle società pisane nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco e Cenaia non hanno giocato per la sosta. Nel prossimo turno Mobilieri Ponsacco attesi a Pontedera per il derby, mentre a Cenaia arriva il Figline. Juniores regionali Elite. Il Fratres Perignano compie un’altra impresa e vince 1 – 2 sul campo del Pontassieve (Mariani e Venturin a segno). La quindicesima vittoria stagionale porta i rossoblù a quota cinquanta punti, da soli, con tre di vantaggio sulla Lastrigiana a quattro giornate dalla fine del massimo campionato regionale giovanile toscano. Adesso ci sarà una lunga sosta prima di ricevere allo Stadio Matteoli il San Giuliano per un derby testa-coda. Quest’ultimo ha battuto l’Atletico Piombino (1 – 0, gol di Dalle Luche allo scadere) e si è portato a più quattro sulla salvezza. La stessa posizione del Fornacette battuto 1 – 0 sul campo dello Zenith Prato. Juniores regionali. Il San Miniato pareggia 1 – 1 in casa contro i fanalino di coda Sant’Andrea, mentre la Bellaria Cappuccini torna sconfitta da Castelfiorentino (2 – 1). Pisa Ovest supera 3 – 0 l’Audace Isola d’Elba. Grande impresa della Cuoiopelli che nel posticipo vince sul campo della diretta concorrente per la salvezza Atletico maremma per 0 – 1. Romaiano invece travolto 1 – 4 in casa dal Venturina secondo della classe: speranze salvezza al lumicino per i pisani. Allievi regionali Elite. L’Oltrera torna sconfitto 3 – 0 dalla trasferta di Calenzano e rimane a ventinove punti in classifica. Il 7 aprile però ospiterà il fanalino di coda Armando Picchi. Allievi regionali. Il Pisa Ovest, battuto 4 – 1 a Grosseto, retrocesso matematicamente da tempo è accompagnato da Livorno 9 ed Audace Isola d’Elba sconfitte da due pisane. Il Livorno 9 è stato travolto 7 – 3 da l Calci che ora è terzo in classifica, mentre gli elbani sono stati battuti 2 – 0 a Pontedera dalla Bellaria Cappuccini. Il Forcoli maramaldeggia sul Follonica Gavorrano per 5 – 1 e sale al settimo posto. Bel risultato del Fornacette sul campo della capolista Venturina: 2 – 2. Nel girone C il San Giuliano batte 3 – 0 il Via Nova e lo avvicina. Dopo tante stagioni lascia il campionato regionale il Margine Coperta, ultimo con nove punti. Giovanissimi regionali. Calci e Fornacette terze a pari merito, ma ormai il campionato se lo giocano Limite e Capraia ed Academy Livorno. Il Calci espugna Roselle (0 – 1), mentre il Fornacette ferma la capolista livornese sul’1 – 1. Bene il San Giuliano che espugna Follonica Gavorrano per 1 – 5, mentre il Romaiano è sconfitto all’Isola d’Elba dall’Audace. L’Oltrera pareggia 2 – 2 contro la Pro Livorno Sorgenti. Si torna in campo il 7 aprile col derby Calci - Fornacette, tre giornate alla fine della stagione regolare. Giovanissimi B regionali. Il San Giuliano vince il sentito derby del lungomonte pisano contro il Calci: termina 1 – 0 con la rete di Antonello. La Bellaria Cappuccini supera 1 – 0 il Ponte, mentre il Monteserra supera il Follonica Gavorrano 2 – 1.