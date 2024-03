Calcio. Giovanile: Monteserra e Pisa Ovest sognano, Salivoli e Bellaria ci credono

Pisa 19 marzo 2024 – Risultati importanti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, due vittorie, un pareggio ed tre sconfitte per le nostre squadre. Il Forcoli cala il poker contro il Castelfranco: 4 – 0. Vince anche la Pecciolese contro la Folgore Segromigno (3 – 2). Ponte delle Origini sconfitto di misura a Pieve Fosciana (1 – 0) e Ponsacco travolto 4 – 0 in trasferta sul campo della capolista Pietrasanta. Il San Frediano pareggia 2 – 2 sul campo del San Macario Oltreserchio. Nella categoria Allievi il Perignano vince il derby contro il Migliarino Vecchiano per 2 – 0 (doppietta di Ghimenti) e sale a quarantadue punti in classifica, a meno nove dalla capolista Real Academy Lucca. Nella categoria Giovanissimi B di Merito il Pisa Ovest batte 5 – 3 il Ghiviborgo ed è terzo a tre punti dal Fornacette secondo. La Scintilla piega 4 – 0 la Valle di Ottavo, ed il Porta a a Lucca 4 – 1 il Capannori. Il Madonna dell’Acqua perde in casa contro la capolista Academy Porcari per 0 – 2.

Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi è sempre testa a testa tra il Monteserra che vince 0 – 3 sul campo del Vada, ed il Salivoli che supera 3 – 0 l’Orlando. I Colli Marittimi vincono 3 – 5 a Cenaia contro le Colline Pisane, il Perignano 6 – 0 al Carli Salviano, mentre il Forcoli pareggia a reti bianche contro il Collevica (0 – 0). I campionati pisani. Nella Juniores rinviato per impraticabilità di campo il big-match, posticipo del lunedì, tra i padroni di casa del Calci e gli ospiti della capolista Urbino Taccola. Restano così sette i punti di distacco fra le due compagini. Il Crespina batte 3 – 1 il Saline. Negli Allievi, l’Atletico Piombino è primo col 3 – 1 rifilato al Monteserra. Romaiano secondo ad un punto con lo 0 – 10 sul campo dei livornesi dell’Orlando ultimi in classifica. Le Colline Pisane vincono 1 – 0 contro il Carli Salviano e nel prossimo turno saranno ospiti del Romaiano. Allievi B Nel Merito la Bellaria Cappuccini piega il Forcoli (1 – 0) e si prende il primato. Il Calci espugna 1 – 2 Cenaia ed è secondo. Nel girone B l’Oltrera batte 3 – 2 il San Prospero e sale al comando ma il Perignano (5 – 0 al Santacroce) ha una gara in più da giocare. Nei Giovanissimi il Pisa Ovest vince 1 – 2 a Madonna dell’Acqua e la Bellaria Cappuccini fa ‘manita’ col Migliarino Vecchiano: un punto divide le due compagini. Mobilieri Ponsacco, Ospedalieri e San prospero sono a meno sedici dal primo posto. Giovanissimi B. Nel girone di Merito il Forcoli supera il Perignano 3 – 2 all’ultimo istante del recupero su rigore nel big-match della categoria.