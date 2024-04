Calcio. Giovanile: Forcoli campione, Urbino e Pisa Ovest verso la vittoria

Pisa 9 aprile 2024 – Risultati importanti nei campionati provinciali per le squadre pisane impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno. Le pisane a Lucca. Nella categoria Juniores, il Ponte delle Origini vince 0 – 3 sul campo del San Macario Oltreserchio, mentre il Ponsacco è travolto 6 – 0 dalle Valle di Ottavo seconda. Vittorie interne per Castelfranco e Forcoli Valdera: i primi piegano 3 – 2 la Folgore Segromigno, mentre i secondi superano 2 – 1 il Castelnuovo Garfagnana. La Pecciolese cade in casa, battuta dal Vorno 0 – 2. Nella categoria Allievi il Perignano vince ancora, la sua quattordicesima partita: 1 – 0 ai Grifoni. Il Migliarino Vecchiano non va oltre lo 0 – 0 contro il Polo Lucchese terzultimo. Nella categoria Giovanissimi B il Monteserra si aggiudica il girone intermedio nonostante lo 0 – 3 incassato dal Real Academy Lucca.

Le pisane a Livorno. Nei Giovanissimi campionato fermo. La lotta è sempre quella tra il Monteserra ed il Salivoli. Nel recupero bella vittoria del Fratres Perignano sul campo dei Colli Marittimi (0 – 1). I campionati pisani. Nella Juniores la capolista Urbino Taccola di mister Lombardi vince 0 – 1 a Pontedera contro la Stella Azzurra ed a quattro giornate dalla fine mantiene sei punti di vantaggio sul Calci secondo (8 – 0 alla Freccia Azzurra). Al terzo posto il Crespina che cala il poker contro la Geotermica (4 – 0). Negli Allievi, l’Atletico Piombino travolge 5 – 0 il Romaiano ed a quattro giornate dalla fine lo esclude definitivamente dalla lotta per il titolo. Restano in corsa le Colline Pisane che con un’altra ‘manita’ piegano la Pecciolese e rimangono a meno tre. Allievi B Nel Merito Calci e Bellaria Cappuccini sono in testa: i primi pareggiano a reti bianche a Fornacette (0 – 0), mentre i secondi espugnano agevolmente Migliarino (0 – 3). Il Forcoli vince 1 – 2 a San Giuliano spegnendo definitivamente le velleità della squadra di casa che scivola quinta. Nel girone B Oltrera al comando (0 – 3 a tavolino con la Volterrana), ma il Perignano (0 – 3 a Romito) non molla. Monteserra cala il poker sul San Frediano (4 – 0). Nei Giovanissimi il Pisa Ovest prende il largo grazie allo 0 – 3 conquistato a Bientina. La Bellaria Cappuccini è sconfitta in casa dagli Ospedalieri (0 – 1) ed a quattro giornate dalla fine il campionato appare ormai compromesso. Giovanissimi B. Nel girone di Merito il Forcoli è campione, ma pareggia l’ultima gara contro l’Atletico Etruria (1 – 1). Sfida scoppiettante tra Colli Marittimi e Fratres Perignano: gli ospiti rimontano tre reti ai locali che avevano chiuso 3 – 0 la prima frazione.