Calcio. Giovanile: Cenaia e Ponsacco battute

Pisa 29 novembre 2023 –– Campionati giovanili regionali nel vivo della stagione. Juniores Nazionale. Doppia sconfitta per le pisane. Cenaia battuto 3 – 1 sul campo del Livorno capolista, Mobilieri Ponsacco sconfitti in casa dall’Aquila Montevarchi. Juniores regionali Elite. San Giuliano e Fratres Perignano si dividono la posta in palio nel derby allo Stadio Comunale ‘Bui’ con un pareggio a reti bianche (0 – 0). Pareggio anche per il Fornacette contro l’ultima della classe Arezzo Academy (1 – 1). Fornacette quarto, Fratres Perignano settimo e San Giuliano terzultimo. Juniores regionali. La Bellaria Cappuccini pareggia a Livorno sul campo dell’Armando Picchi (0 – 0), mentre il Pisa Ovest perde 1 – 2 in casa contro la capolista Sporting Cecina. La Cuoiopelli cade nel derby sul campo del Romaiano per 2 – 1: con questo risultato i padroni di casa scavalcano proprio gli ospiti e raggiungono il terzultimo posto.

Allievi regionali Elite. L’Oltrera vince 2 – 3 sul campo dell’Armando Picchi e sale al sesto posto in classifica con quindici punti. Doppietta di El Ouardi e rete di Cannarsa per i pontederesi. Allievi regionali. Sei le pisane in questi campionati. Il Calci con il suo terzo posto è la prima del girone: vittoria 2 – 1 sul Santa Maria. Venturina e Fucecchio continuano a vincere e comandano la classifica. Il Pisa Ovest pareggia 1 – 1 sul campo dell’Invicta Sauro e lascia l’ultimo posto al Livorno 9. La Bellaria Cappuccini perde in casa contro Limite e Capraia (2 – 4), ed il Fornacette si fa battere 4 – 3 in rimonta dall’academy Livorno. Si tratta della settima sconfitta stagionale per il Fornacette. Sconfitto anche il Forcoli in casa 1 – 2 dal Grosseto quinto. Nel girone C, il San Giuliano cade in casa contro la capolista Pistoiese: 0 – 2 per gli arancioni. Giovanissimi regionali. Il Fornacette batte il Calci nel derby per 1 – 0 con una rete di Della Valle e rimane solitario in testa dato che Limite e Capraia ferma l’Academy Livorno superandola 3 – 1. Il Romaiano espugna 1 – 2 Follonica Gavorrano, e l’Oltrera vince 2 – 1 sulla Portuale. In sofferenza il San Giuliano che torna sconfitto da Grosseto (2 – 1) ed ha poco margine sulla zona retrocessione. Fabrizio Impeduglia