Calcio. Giovanile: Calci parte bene

Pisa 29 settembre 2023 – Campionati giovanili in moto con tante pisane in campo. Prime gare che indirizzano la stagione. Juniores regionali Elite. Perignano, San Giuliano, Fornacette le nostre rappresentanti. Il Perignano ha vinto a Sesto Fiorentino con la Sestese ma poi è incappato in due sconfitte interne consecutive. Una vittoria e due pareggi per il Fornacette, mentre il San Giuliano è ultimo con un punto in classifica insieme a Maliseti Seano ed Atletico Piombino. Juniores regionali. Pisa Ovest sconfitto di misura a Venturina con un punto all’attivo, mentre la Bellaria Cappuccini centra la sua seconda vittoria consecutiva vincendo 0 – 4 a Santa Croce contro la Cuoiopelli. Il San Miniato espugna Castelfiorentino 1 – 2, mentre il Romaiano supera 2 – 1 il Sant’Andrea. Juniores provinciali. Nella gara di esordio vincono Calci (3 – 1 al Santa Maria a Monte), Crespina (2 – 3 a Bientina), Saline (3 – 1 alla Freccia Azzurra), e San Prospero (2 – 3 a Pontedera contro la Stella Azzurra) Allievi regionali Elite. La matricola Oltrera ha iniziato con due pareggi consecutivi, l’ultimo in casa a reti bianche contro la Floria. Allievi regionali. Seconda vittoria consecutiva per il Calci in un rocambolesco 6 – 5 interno contro il Castelfiorentino. Il Pisa Ovest batte di misura il Fornacette e lo relega all’ultimo posto in classifica. Pareggio per la Bellaria Cappuccini a Livorno contro la Pro Sorgenti (2 – 2), mentre il Forcoli ottiene una bella vittoria per 2 – 3 sul campo della Portuale. Nel girone C, seconda vittoria consecutiva del San Giuliano sul terreno del Capostrada Belvedere. Allievi provinciali. Partono bene Monteserra, San Prospero, Colline Pisane, Scintilla e Stella Rossa. Gli Allievi B scattano domani con due gironi. Giovanissimi regionali. Bella vittoria esterna del Calci che si impone 1 – 6 sul terreno del Follonica Gavorrano. Vince anche il Fornacette 2 – 0 contro il Roselle. Pesante sconfitta interna del Romaiano contro la capolista Academy Livorno (0 – 4). Il San Giuliano travolge con un poker l’Oltrera (4 – 0). Giovanissimi provinciali. Vittorie alla prima di campionato per la Freccia Azzurra (5 – 2 al Capannori), i Mobilieri Ponsacco (1 – 3 a Migliarino), gli Ospedalieri (4 – 0 alla Pecciolese), l’Atletico Cascina (1 – 3 a San Miniato), ed il Pisa Ovest che piega il San Prospero 0 – 2. Nel girone livornese parte forte il Perignano: 15 – 0 sulla Virtus Livorno. Nella fascia B 16 – 0 dell’Atletico Etruria sul Casciana Terme, e 16 – 1 dei Mobilieri sulla Valdicecina.

Fabrizio Impeduglia