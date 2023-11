Calcio. Giovanile: Calci al comando (2 - 0 al Saline)

Pisa 15 novembre 2023 –– Nei campionati provinciali si cominciano a delineare le classifiche. Juniores provinciali. Nel girone lucchese nessuna pisana lascia il segno. La migliore è il Ponte delle Origini, al quarto posto dopo aver espugnato 0 – 2 il campo del fanalino di coda Barga. Al quinto posto la Pecciolese che ha vinto 4 – 2 il derby contro il Castelfranco. Il Forcoli ha riposato, mentre il San Frediano ha perso 4 – 2 a Pietrasanta. Bella vittoria del Ponsacco a Pieve Fosciana (1 – 4). Nel girone pisano gran bella vittoria del Calci che piega il Saline 2 – 0 e resta da solo al comando. Ultimo il Sextum Bientina con un punto (battuto 1 – 3 dall’Urbino Taccola), penultimo il Casciana Terme con due punti (battuto 3 – 1 dal Santacroce).

Allievi. Nel girone lucchese Migliarino Vecchiano da solo al comando con tredici punti dopo la vittoria in trasferta 0 – 3 a Capannori. Fratres Perignano sconfitto dal Ghiviborgo, mentre il Ponsacco supera il Castelnuovo Garfagnana. Vittorie per Santa Maria a Monte contro il Pescia e per l’Atletico sul campo del Vione. Nel girone pisano, in testa con ventuno punti, frutto di sette vittorie in altrettante gare, il Romaiano: bella vittoria sul campo della Freccia Azzurra per 0 – 4. Non mollano le Colline Pisane che superano il Monteserra per 3 – 1. Allievi B Nel girone A, le Colline Pisane battono 2 – 0 il San Prospero e sono in testa con quindici punti, seguite dalla Bellaria Cappuccini vittoriosa 0 – 5 a Volterra, e dal Forcoli che in casa pareggia 2 – 2 contro la Pecciolese. Monteserra e Perignano si dividono la posta in palio (1 – 1). Nel girone B il San Giuliano travolge 6 – 2 il Pisa Ovest e conserva due punti di vantaggio sul Calci che piega 5 – 1 la Stella Rossa. Bel poker del San Frediano sul Santacroce (4 – 0).

Giovanissimi. Nel girone pisano la Bellaria Cappuccini è in testa grazie al 4 – 0 sul San Miniato. Nel girone livornese in testa l’Atletico Academy Livorno con ventidue punti, seguito dal Monteserra. Giovanissimi B. Il Calci al comando ma fermato dal San Frediano (3 – 3), al secondo posto il Fratres Perignano col 6 – 0 alla Giovanile Valdicecina. Nel girone A lucchese il San Giuliano in testa col 16 – 0 al Castelnuovo Garfagnana. Nel girone B pareggio tra Fornacette e Scintilla (1 – 1), e tra Pisa Ovest e Camaiore (1 – 1). Il Porta a Lucca espugna Massarosa per 2 – 3. Cinquina del Lido di Camaiore sulla Freccia Azzurra (5 – 0), mentre il Madonna dell’acqua liquida 3 – 0 il Monteserra. Gli Ospedalieri tornano da Pietrasanta con una sconfitta per 8 – 0, infine il Capezzano vince 1 – 3 a San Cataldo contro il Porta a Piagge.