Calcio. Eccellenza: Cenaia vince il derby e vola

Pisa 18 marzo 2025 – Derby vinto e secondo posto in classifica: questo vale la rete di Canessa che permette al Cenaia di primeggiare nel campionato di Eccellenza alle spalle del già promosso Camaiore. Il Cenaia di mister Sena piega di misura i Mobilieri Ponsacco e vola a quarantanove punti in classifica, a più quattro dallo Sporting Cecina terzo con quarantacinque. Per il Cenaia, a tre giornate dalla fine della stagione regolare un buon vantaggio in vista dei play-off promozione. Una bella stagione per gli arancioneroverdi, quattordici vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. Domenica in trasferta sul campo del pontebbuggianese penultimo.

La vittoria del Cenaia fa molto male ai cugini dei Mobilieri Ponsacco: l'1 – 0 relega gli ospito al terzultimo posto che vorrebbe dire disputare il play-out retrocessione in trasferta. I rossoblù a tre giornate dalla fine hanno tre punti di svantaggio sul Certaldo e sul Fratres Perignano che oggi giocherebbero il play-out in casa. Il Certaldo ha battuto fra le mura amiche gli ospiti del Real Forte Querceta per 2 – 1 mentre il Fratres Perignano è tornato sconfitto dalla trasferta a Cecina sul campo dello Sporting (1 – 0). La squadra di mister Fanani ha difficoltà a segnare: ventinove le reti realizzate in questa stagione ma quasi la metà contro la Cuoiopelli e nella partita del 7 – 0 al Fucecchio. Spesso le prestazioni non sono premiate dalla finalizzazione a rete. Domenica allo Stadio 'Matteoli' arriva un Montespertoli in piena corsa play-off promozione, mentre i Mobilieri Ponsacco attendono il Viareggio che ha trentotto punti.

La Cuoiopelli perde 3 – 1 sul campo del Camaiore in una testa-coda priva di significato con le due squadre fuori da tutto: Camaiore in D e Cuoiopelli in Promozione. Domenica a Santa Croce derby contro il Fucecchio. Unica gara rinviata in questo turno quella tra Montespertoli e Castelnuovo Garfagnana.