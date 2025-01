Calcio. Eccellenza: Cenaia quarto

Pisa 13 gennaio 2025 – Vince il Cenaia, pareggia il Frates Perignano, perdono ancora Mobilieri Ponsacco e Cuoiopelli: questo il riassunto della terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

Il Cenaia è quarto in classifica con ventinove punti, uno in più di Viareggio e Massese. Grande vittoria in rimonta per la squadra di mister Sena contro il Montespertoli (3 – 1). Ecco il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Neri F., Apolloni. A disposizione Landucci, Calloni, Bartolini, Di Bella, Cocucci, Pecchia, Ferretti, Puccini, Marcon. All. Sena Montespertoli: Romano, Corradi, Liberati, Trapassi, Conti M., Pecci, Anichini, Corsi, Vangi, Maltomini, Gasparri. A disposizione Biotti, Fiaschi, Biagi, Veraldi, Biliotti, Marchi, Lotti, Cremonini, Marconcini. All. Sarti Arbitro: Boeddu di Prato Marcatori: 13' Gasparri, 80' Autorete, 85' Canessa, 88' Neri F.

Dopo il 7 – 0 rifilato al Fucecchio è arrivato un pareggio a reti bianche per il Fratres Perignano di mister Fanani sul campo del Certaldo. Entrambe le squadre occupano con diciotto punti la quinta piazza play-out e la lotta è sempre dura per provare ad agganciare Fucecchio e Real Forte Querceta che hanno ventuno punti. Questo il tabellino. Certaldo: Gasparri, Pagliai, Piochi, Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto, Zefi, Bettoni, Mearini, Cenni, Cito. A disposizione Lisi, Usai, Ciappi M., Vanni, Pieracci, Boumarouan, Innocenti, Iasparrone, Lo Guzzo. All. Corsi Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini R., Meucci, Zocco, Cutroneo, Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Taraj, Mariani T., Misseri, Badalassi, Regoli, Mogavero, Manzo, Rotunno. All. Fanani Arbitro: Bonaventura Corti di Prato

Settima sconfitta stagionale per i Mobilieri Ponsacco, terzultimi con diciassette punti in classifica, uno in più del Pontebuggianese penultimo. Nel finale il Castelnuovo Garfagnana di mister Vangioni, secondo in graduatoria, piega i rossoblù con una rete di Gabrielli. Queste le squadre scese in campo. Castelnuovo Garfagnana: Biggeri, Ramacciotti, Lunardi, Fall, Leshi, Rossi, Filippi, Cecchini, Campani, El Hadoui, Camaiani. A disposizione Sartini, Ceccarelli, Gabrielli, Bonaldi, Magera, Tocci, Fruzzetti, Fanani, Micchi. All. Vangioni Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani, Crecchi, Burato, Di Giulio, Mancini, Volpi, Borselli, Andreotti, Pallecchi, Marrocco. A disposizione Campinotti, Kapllani, Pisani, Fischer, Pini, Regoli, Morana, Steffich, Imbrenda. All. Tocchini Arbitro: Iglio di Pistoia Marcatore: 85' Gabrielli

Sedicesima sconfitta stagionale per la Cuoiopelli, battuta sul campo del Real Forte Querceta nonostante l’iniziale vantaggio. Alla fine è 3 – 1 per i locali. Questo il tabellino. Real Forte Querceta: Luci, Nicolini, Lucarelli M., Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Jendoubi, Fortunati, Panicucci, Bartolini, Bracci. A disposizione Palmerini, Bucchioni, Frosina, Maurelli, Quercetani, Smecca, Stringara, Vignali, Pavlenko. All. Buglio Cuoiopelli: Fogli, Tuzi, Porcellini, Maglio, Covino, Duranti, Vannuzzi, Mancino, Turini, Ferraro, Campo. A disp.: Pannocchia F., Arrigucci, Bocini, Innocenti, Bindi, Tassi, Hanxhari, Mancini, Pinna. All. D’Addario Arbitro: Magherini di Prato Marcatori: 2' Turini, 25' Panicucci, 38' e 55' Lucarelli M.