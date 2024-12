Calcio. Dilettanti: vince San Giuliano, sconfitte tutte le altre

Pisa 23 dicembre 2024 – In Promozione vince il San Giuliano in casa, perde l’Urbino Taccola in trasferta in questa prima giornata del girone di ritorno.

Il San Giuliano batte 2 – 1 gli ospiti del Casalguidi grazie alle reti del giovane Bellucci e del nuovo arrivato, ex Viareggio, Brega. San Giuliano secondo a due punti dalla capolista Pietrasanta. Questo il tabellino. San Giuliano FC: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni A., Bozzi, Lici, Doveri L., Niccolai, Brega, Doveri G., Ghelardoni M.. A disposizione Contini, Pasquini, Susini, Antoni, Cantini, Benedetti, Papini, Bellucci, Di Paola. All. Roventini Casalguidi: Giuntini, Taddei, Menichetti A., Puccianti, Cappellini, Fusco, Ceccarelli, Sellaroli, Paccagnini, Bonfanti An., Bonfanti Al.. A disposizione Merci, Zoppi, Querci, Rossi, Advillari, Cortonesi, Bezzini, Quargnolo, Mallardo. All. Benesperi Arbitro: Avelardi di Livorno Marcatori: 35' Sellaroli, 78' Bellucci, Brega

Cade in trasferta a Montecatini l’Urbino Taccola battuto 1 – 0 con una rete di Rosati nel finale. Ulivetesi settimi con ventidue punti. Questo il tabellino. Montecatini Valdinievole: Gega, Isola, Lucchesi L., Fioretti, Fanti, Torracchi, Lazzari, Musteqja, Rugiati, Rosati, Shiqeri. A disp.: Baldi, Conti, Ghimenti, Coselli, Casini, Minardi, Rossi, Pacini, Attinasi. All.Fabbri Urbino Taccola: Malasoma, Antoni, Romeo, Marinari, Bellagamba, Petri, Zaccagnini, Langella, Cosi, Fazzini, Chiacchiarelli. A disposizione Nigro, Taglioli Le., Risolo, Castellacci, Serafini F., Cei, Campera, Santini M., Graziani. All. Polzella Arbitro: Cellai di Firenze Marcatori: 74' Rosati

In Prima Categoria si chiude male l’ultima giornata del girone di andata e l’ultima gara di questo 2024 per le due formazioni pisane inserite nel girone B. Il Calci perde 2 – 3 in casa allo Stadio Comunale di Via Tevere contro la formazione ospite della Stella Rossa di Castelfranco. La gare termina 2 – 3 con il Calci che chiude metà campionato a quota diciassette con un punto di vantaggio sulla griglia play-out. E perde anche il Tirrenia per 3 – 0 a Castiglioncello. Litoranei di mister Tortiello ultimi con sette punti: una vittoria, quattro pareggi e purtroppo ben dieci sconfitte stagionali nelle quindici gare finora disputate.