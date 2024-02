Calcio. Dilettanti: Urbino alla Porta Romana

Pisa 24 febbraio 2024 –– La settima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione vede l’Urbino Taccola in trasferta sul campo del fanalino di coda Porta Romana. Fiorentini ultimi con sette punti, una sola vittoria conquistata e quattro pareggi, domenica scorsa travolti 3 – 0 dal Centro Storico Lebowski. Occasione dunque da tre punto per i biancorossi attualmente sesti in classifica con trentuno punti e reduci dal prestigioso successo per 1 – 0 ai danni del Belvedere. In Seconda Categoria, nel girone A punti sempre più pesanti per le pisane coinvolte nella zona retrocessione. Gli Ospedalieri ultimi con dieci punti sono ospiti del Massarosa settimo, mentre il San Prospero Navacchio riceve all’Arena la Villafranchese. Il San Prospero, quintultimo, deve fare risultato ma la Villafranchese è in piena lotta nell’altra classifica. Nel limbo Pontasserchio e Ponte delle Origini. I primi di mister Carboni giocano a Lido di Camaiore contro i locali quartultimi, mentre i secondi di mister Frau , reduci dal pareggio sul campo della Villafranchese, sono pronti ad attendere al Campo ‘Arno’ la capolista Montignoso che si presenterà per vincere. Nel girone B il Migliarino Vecchiano, quarto in graduatoria dopo la grande impresa sul campo della capolista Diavoli Neri Gorfigliano, attende al Comunale ‘Faraci’ il Gallicano. La compagine garfagnina ha nove punti in meno rispetto ai biancorossi e domenca scorsa ha perso in casa contro il Molazzana. Gara delicata per l’Atletico Cascina ospite del Pontecosi Lagosi. E’ uno scontro diretto per la salvezza: in caso di sconfitta meglio non guardare la classifica, col solo Barga che sembra spacciato.