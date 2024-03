Calcio. Dilettanti: sono tre i derby pisani

Pisa 15 marzo 2024 – In Promozione si scende in campo per la decima giornata del girone di ritorno. Al ‘Taccola’ di Uliveto Terme arriva l’Atletico Maremma. I grossetani sono quinti con quaranta punti, gli ulivetesi sesti con trentaquattro: una vittoria permetterebbe ai biancorossi di dimezzare lo svantaggio ed impreziosire la propria stagione. In Prima Categoria si gioca la decima giornata di ritorno. E’ il giorno del derby tra il Tirrenia ed il San Giuliano, una gara che vede tanti ex nelle rispettive squadre. Ci sono tutte le premesse per una bella partita dato che il Tirrenia occupa una posizione di classifica abbastanza tranquilla ed il San Giuliano ha già vinto questo campionato con i suoi settanta punti sui settantadue disponibili. Ma è una giornata che vede in calendario anche un altro derby: quello tra il San Frediano ed il Calci allo Stadio ‘Parra’. Calci settimo con trentadue punti, ma soprattutto San Frediano penultimo con ventuno: i rossoblù sono chiamati alla vittoria per cercare di risalire in classifica dopo la traumatica sconfitta in trasferta sul campo del Livorno 9 ultimo della classe. Situazione difficile in casa San Frediano: ci vuole una reazione. Gara fondamentale anche per La Cella attesa sul campo della Torrelaghese: si tratta di un autentico spareggio. La Cella a ventitre punti, la Torrelaghese a ventuno ma con una gara in più da giocare: mister Taccori non può permettersi la sconfitta. In Seconda Categoria venticinquesima giornata di campionato. Nel girone A il Pontasserchio settimo si gioca il derby contro il San Prospero undicesimo. Al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato scendono in campo due squadre che possono dar vita ad una bella partita vista la posizione di classifica di entrambe. Il Ponte delle Origini di mister Frau attende al Campo ‘Arno’ l’Atletico Carrara terzultimo: obbiettivo vittoria. Gli Ospedalieri ultimi attendono a Putignano la terza della classe Carrarese Giovani. Nel girone B il Migliarino Vecchiano quarto gioca sul campo dell’ultima della classe Barga: un’occasione da sfruttare col secondo posto a soli quattro punti. La sconfitta interna contro il San Macario Oltreserchio va riscattata subito, visto che si è ancora in tempo. L’Atletico Cascina affronta in casa l’Academy Tau, partita assolutamente da provare a vincere per migliorare la classifica deficitaria.