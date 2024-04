Calcio. Dilettanti: punti pesanti in palio per le pisane

Pisa 13 aprile 2024 – Punti pesanti per tante pisane in questo weekend di aprile con i campionati dilettanti agli sgoccioli. In Promozione l’Urbino Taccola, dopo il successo ottenuto in Maremma contro l’Invicta Sauro, gioca in casa allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme contro i fiorentini del Lebowski sconfitti nella finale di Coppa nel derby contro l’Antella. In Prima Categoria il San Giuliano campione gioca a Ponsacco contro i rossoblù di casa. Il patron Massimo Donati, il Ds Andrea Luperini ed i grandi ex Bortoletti, Di Paola, Susini e Doveri tornano a casa dove sono stati protagonisti. La Cella gioca sul campo del Montenero: entrambe le squadre sono terzultime con ventiquattro punti. Sfida calcisticamente ‘drammatica’: in pratica uno spareggio per evitare i play-out o per finirci dentro in caso di vittoria da una parte di una delle due squadre. Prova ad approfittare di questa sfida il San Frediano che allo Stadio ‘Parra’ ospita uno Staffoli in una tranquilla posizione di classifica. In caso di vittoria i rossoblù potrebbero tornare a sperare in qualcosa di diverso nelle ultime tre gare di campionato. Il derby Tirrenia – Calci serve più ai padroni di casa che agli ospiti: serve ancora qualche punto per la matematica salvezza dei litoranei. Il Calci di mister Pagano ha già fatto il suo. In Seconda Categoria, nel girone A la situazione degli Ospedalieri neopromossi è ormai irreversibilmente irrimediabile con l’ultimo posto in classifica con tredici punti. Al Comunale di Putignano arriva il San Vitale Candia quartultimo: solo la vittoria può far rimanere acceso un lumicino. Il San Prospero Navacchio quintultimo non sta meglio vista la trasferta sul campo del Montignoso capolista: la forbice rischia di assottigliarsi. Il Ponte delle Origini può fare un grosso favore al San Prospero battendo al Campo ‘Arno’ il Lido di Camaiore penultimo. Il Pontasserchio attende al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato la terza in classifica Carrarese Giovani. Nel girone B il Migliarino Vecchiano quarto cerca la vittoria in casa al Comunale ‘Faraci’ contro il Molazzana per proseguire il cammino verso i play-off. L’Atletico Cascina terzultimo gioca a Montecarlo: locali terzi, compito arduo per gli ospiti che rischiano grosso.