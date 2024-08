Calcio. Dilettanti: ecco le gare di Coppa

Pisa 12 agosto 2024 – Domenica 1 settembre scatta la Coppa Italia di Eccellenza. La Federazione ha fatto uscire il tabellone 2024/25. Primo turno con gare di andata e ritorno. Il 1 settembre gran derby tra Mobilieri Ponsacco e Cenaia, la Cuoiopelli sarà impegnata sul campo del Pontebuggianese, mentre il Fratres Perignano ospiterà allo Stadio ‘Matteoli’ il Montespertoli. Gare di ritorno il 18 settembre.

In Promozione il primo turno della Coppa Italia prevede un triangolare stimolante tra San Giuliano, Urbino Taccola e Pietrasanta. In campo l’1 settembre, il 18 settembre ed il 2 ottobre. In Prima Categoria la Coppa Toscana vede il Tirrenia impegnato nel triangolare con Acciaiolo ed Atletico Etruria (1, 8 e 25 settembre), mentre il Calci nel triangolare con Staffoli e Montecarlo. Le vincenti du questi due triangolari si affronteranno successivamente. In Seconda Categoria la Coppa Toscana prevede il triangolare 6 con San Prospero Navacchio, Migliarino Vecchiano e Pontasserchio. In campo 1, 8 e 25 settembre. Nel triangolare 25 di fronte Atletico Cascina, La Corte e Sextum Bientina nelle stesse date. Accoppiamento per La Fornace contro la Bellaria Cappuccini, e per il Ponte delle Origini contro il Crespina (1 e 8 settembre). Per tutte le squadre vincenti il secondo turno è in programma il 23 ottobre.