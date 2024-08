Calcio. Coppa Toscana: Prima e Seconda in campo

Pisa 28 agosto 2024 – In Prima Categoria la Coppa Toscana vede il Tirrenia impegnato nel triangolare con Acciaiolo ed Atletico Etruria (1, 8 e 25 settembre). Proprio i litoranei riposano nella prima giornata che vede affrontarsi ad Acciaiolo i padroni di casa contro l’Atletico Etruria (in campo alle ore 15.30). Gioca il Calci nel triangolare con Staffoli e Montecarlo. Prima gara in casa al Comunale di Via Tevere contro lo Staffoli (fischio d’inizio alle ore 15.30). Le vincenti di questi due triangolari si affronteranno successivamente tra loro. In Seconda Categoria la Coppa Toscana prevede il triangolare 6 con San Prospero Navacchio, Migliarino Vecchiano e Pontasserchio. In campo 1, 8 e 25 settembre. Domenica all’Arena San Prospero i locali di mister Niccolini ricevono gli ospiti del Migliarino Vecchiano (in campo alle ore 15.30). Un test probante per entrambe le compagini. Nel triangolare 25 di fronte Atletico Cascina, La Corte e Sextum Bientina nelle stesse date. Domenica al Comunale di Bientina (alle ore 15.30) i locali del Sextum attendono l’Atletico Cascina. Accoppiamento per La Fornace contro la Bellaria Cappuccini, e per il Ponte delle Origini contro il Crespina (1 e 8 settembre). Al ‘Bolognesi’ di Crespina la squadra locale affronta il Ponte delle Origini (ore 15.30). Per tutte le squadre vincenti il secondo turno è in programma il 23 ottobre.