Bocce, il punto sul campionato della provincia di Pisa

Pisa, 29 gennaio 2025 - Si è chiusa nei giorni scorsi la prima parte del campionato a squadre di striscio della provincia di Pisa, organizzato dalla Federazione Italiana Bocce: "campione d'inverno", prima nel girone di andata è la squadra del Capannoli (cap. Ivo Fagiolini, Romano Pinelli, Claudio Fatticcioni, Guido Bellucci, Emilio Meliani e Sergio Bellucci) che si conferma come una delle protagoniste assolute di questa edizione del campionato, nonostante il mezzo falso passo nell'ultima gara, dove un coriaceo Cenaia Bocce ha superato per 2-1 la capolista, nel pallaio Arci di Cenaia. A ruota dei campioni d'inverno seguono le altre due protagoniste assolute della prima parte di stagione e delle ultime edizioni: la forte formazione del Laghetto Pardossi di Pontedera (cap. Enrico Lancioni, Secondo Lancioni, Vito Busillo, Armando Cocilova, Valerio Bertini, Idilio Elisei e Stefano Sirianni), seconda classificata nella scorsa stagione e i campioni in carica di Stagno, del Circolo La Pineta (cap. Gabriele Bianchi, Giovanni Cantini, Franco Vaghetti, Alessandro Seriau e Luciano Miola).

Prova a tenere ancora il passo delle prime la formazione di Montecalvoli (La Perla), che si avvicina proprio grazie alla perentoria vittoria nell'ultima giornata, nello scontro diretto contro la Pineta. I forti giocatori di Montecalvoli, capitanati da Roberto Grossi, sfruttano al meglio il fattore campo e sembrano quelli più accreditati per lottare fino alla fine con le altre tre protagoniste: un pò più staccate, ma molto vicine tra loro, le altre sei squadre del campionato, per un girone di ritorno che si preannuncia come sempre molto combattuto. Il Pisa Bocce dovrà recuperare molti punti per tornare sotto in classifica.

Di seguito i risultati della nona giornata (ultima girone di ritorno): Guasticce - Bocciofila Cenaiese: 1-2 (5-8; 7-8; 8-4) Cenaia Bocce - Capannoli: 2-1 (3-8; 8-2; 8-2) La Perla Vico - Alimentari Bar Sport: 2-1 (8-2; 6-8; 8-3) Laghetto Pardossi - Pisa Bocce: 3-0 (8-4; 8-5; 8-3) La Perla Montecalvoli - La Pineta: 3-0 (8-3; 8-3; 8-0)

Classifica girone di andata: 1) Capannoli 20 punti; 2) Laghetto Pardossi 19 p.; 3) La Pineta 17 p.; 4) La Perla Montecalvoli 16 p; 5) Bocciofila Cenaiese e La Perla Vico 12 p.; 7) Alimentari Bar Sport e Guasticce 11 p.; 9) Cenaia Bocce 10 p.; 10) Pisa Bocce 7 p.