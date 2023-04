Basket, in C femminile la PF Pisa raggiunge con una giornata di anticipo i play-off

Pisa, 2 aprile 2023 – Successo annunciato alla viglia, anche se risultato tutt’altro che scontato sul campo, per la Pallacanestro Femminile Pisa, che supera in casa il fanalino di coda del girone Castelfiorentino, approdando così, con una giornata di anticipo sulla fine della regular season, ai play-off per la promozione in serie B. Le ragazze di Sergio Ferro, che hanno subito un preoccupante black-out prima del riposo, chiudono al quarto posto la fase finale di qualificazione, con qualche rimpianto in più, soprattutto per le numerose assenze e gli infortuni nelle gare importanti, a partire dal mese di gennaio, per un piazzamento che poteva offrire, visti i reali valori in campo, una classifica ancora migliore. LA CRONACA - Dopo una buona partenza del primo quarto, che ha portato le ragazze a +10 grazie ad una buona sequenza di realizzazioni iniziali da parte di Benedettini (19-9), improvvisamente si è spenta la luce e la squadra biancorossa ha cominciato a perdere i riferimenti difensivi, con ripetuti e banali errori in fase d’attacco, favorendo così il ritorno della squadra ospite, che si è incredibilmente aggiudicata il secondo quarto con un parziale di 17-4, andando al riposo in vantaggio sul 23-26. Al rientro in campo, coach Ferro porta dei correttivi, la PF Pisa riprende fiducia e si riporta avanti chiudendo il terzo periodo sul 40-28. Nella quarta frazione Castelfiorentino riesce ad aggiudicarsi il parziale, ma non è sufficiente per il riaggancio: vince così la squadra del presidente Guerrini, in una serata decisamente da dimenticare sotto il profilo dell’agonismo, del gioco e della concentrazione. Da segnalare i 15 punti di Benedettini ed i 12 di Barbieri. Centrata ufficialmente la Final Four con un turno in anticipo, la PF Pisa chiuderà la seconda fase con la ininfluente trasferta di Montecatini, domenica 16 aprile, in attesa di conoscere la propria avversaria che sfiderà in gara1, in trasferta, il 23 Aprile. Pallacanestro Femminile Pisa-Castelfiorentino 48-40 Progressivo: 19-9, 23-26, 40-28 Pallacanestro Femminile Pisa: Lafiosca 2, Sgorbini 7, Ferri 3, Mbeng 2, Benedettini 15, Beccari 2, Barghini, Barbieri 12, Garruto, Cioni 1, Nannini 4, Mercolini. All.: Ferro. Giuseppe Chiapparelli