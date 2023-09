Basket, grande successo per il I Memorial Francesco Bufalini under 19 e under 20

Pisa, 26 settembre 2023 – Grande successo, nello scorso week-end, presso la Palestra Comunale di Ghezzano, per il "I Memorial Francesco Bufalini", aperto alle categorie U19 e U20 maschile, che ha visto la partecipazione di quattro squadre, in rappresentanza di tre società del nostro territorio. La società di Ghezzano, GMV Basket, ha fortemente voluto questo evento non solo per valutare, dopo tre intense settimane di duro lavoro, lo stato di forma di tutti i gruppi in preparazione dei campionati di categoria, ma, soprattutto, per ricordare l'atleta e l'amico, prematuramente scomparso, che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti gli appassionati della pallacanestro cittadina e non solo. La cronaca di domenica racconta che a vincere il torneo è stata la squadra di Calcinaia, che ha battuto in finale quella del Dream Basket U20, dopo aver sconfitto, nella fase eliminatoria, la compagine padrona di casa, guidata da Giovanni Azzolini, che si è poi classificata al terzo posto, dopo un'accesa gara punto a punto con il Dream Basket U19, uscito sconfitto il giorno prima, nella gara tutta in famiglia con il Dream U20. Al termine delle partite un appassionato ricordo, non senza un filo di commozione, del responsabile tecnico GMV Cinzia Piazza, che ha salutato la famiglia di "Checco", intervenuta per le premiazioni, e poi foto di tutti gli atleti, allenatori e dirigenti, con maglietta ricordo della manifestazione.

