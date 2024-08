Al via la stagione 2024-2025 dei corsi universitari del Cus Pisa

Pisa, 22 agosto 2024 - Dal prossimo 9 settembre apriranno le iscrizioni ai corsi universitari del Cus Pisa. Anche quest’anno si rinnova la ricca offerta sportiva per tutta la cittadinanza, e in particolare per la comunità universitaria, a cui il Centro dedica una specifica attenzione. Il primo periodo di attività dei corsi comincerà martedì 1 ottobre e finirà sabato 21 dicembre. I corsi come di consueto sono suddivisi tra sport di squadra e sport individuali. Tra quelli di squadra ai classici (Pallavolo, Beach volley, Basket, Calcio a 5, Tennis) si affiancano due novità. Si tratta di due sport più recenti e meno noti: il Dodgeball - una rivisitata e divertente “Palla avvelenata” - e il Pickleball, uno sport di racchetta. Proseguiranno inoltre anche quest’anno i corsi di Rugby a 7 e di Ultimate Frisbee. Gli sport individuali confermano l’interesse dell’utenza: il Tennis in primis, le più tradizionali Preparazione atletica e Sala pesi, ma anche le arti marziali - Judo, Karate, Thai boxe, Pugilato. Da quest’anno si aggiunge anche l’MMA, acronimo di Mixed Martial Arts, che si tiene in convenzione con un’altra società sportiva. Novità anche per l’area fitness, sempre molto richiesta. Ai corsi consueti - Get Fit, Fit boxe, Funzionale, Pilates - si aggiungono GAG e Calisthenics. Chi studia all’Università di Pisa gode di un’iscrizione gratuita al centro che può essere completata con il tesseramento direttamente nei nostri impianti e fruire inoltre di forti agevolazioni nell’iscrizione ai corsi e nella prenotazione dei campi. Ma le porte del Cus Pisa sono aperte a chiunque, dai 14 anni in su, con una programmazione pensata per andare incontro a diverse esigenze. All’interno degli impianti di via Chiarugi c’è inoltre il Percorso Vitae, di circa 1100 m, liberamente fruibile da tutte le persone tesserate. Infine, è possibile prenotare i campi per giocare a Pallacanestro, Pallavolo, Tennis, Beach Volley, Calcio a 5, Calcio a 8 e Tennis tavolo. «Come ogni anno è un piacere annunciare la ripartenza dei corsi universitari» afferma Giuliano Pizzanelli, Presidente del Cus Pisa, «che rappresentano la parte più impegnativa del nostro lavoro dato che sono frequentati da migliaia di persone. Siamo felici delle novità - i corsi di Dodgeball, Pickleball, MMA, GAG e Calisthenics - fiduciosi che verranno accolte bene anche dall’utenza. I nostri corsi sono aperti a tutti i livelli di preparazione, si svolgono in un ambiente inclusivo e promuovono uno stile di vita sano e attivo. Rinnoviamo l’invito alla comunità studentesca - conclude Pizzanelli - in particolare alle matricole, a scoprire tutte le attività e le opportunità del Centro». M.B.