Agonismo e passione: il 24° Triathlon Sprint Silver Rank è una festa per il litorale

Pisa, 9 maggio 2024 – Com'era prevedibile, favorito da una bella giornata di sole e di mare calmo, il 24° Triathlon Sprint 'Silver Rank' di Marina di Pisa che si è tenuto domenica 5 maggio ha riscosso grande successo tra gli appassionati di questa disciplina che crescono ogni anno. A Marina si sono presentati in oltre 200 tra donne e uomini ed hanno affrontato con determinazione ed agonismo i 750 metri di nuoto nella acque antistanti via Tullio Crosio e, dopo aver raggiunto la zona cambio in piazza delle Baleari ed essere saliti sulla loro bicicletta, hanno affrontato i 20 km che si sviluppavano su tre giri di un percorso in gran parte sul viale D'Annunzio ed in seguito si sono impegnati in 5 km di corsa interamente sulla pista ciclabile del Trammino per poi tagliare il traguardo posto al centro della piazza.

A farlo per primo, come era nelle previsioni, è stato Samuele Angelini di La Spezia, campione italiano di duathlon del 2022, 2023, 2024 e anche campione del mondo di questa disciplina nel 2023, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro che ha chiuso in 52' 58" seguito dal fratello Fiorenzo, anche lui delle forze dell'ordine distanziato di quasi 2'; terzo classificato Alessandro Giacalone.

Per le ragazze la prima ad arrivare è stata Vittoria Facco delle forze dell'ordine che ha chiuso in 1h 3' 32", seconda Gaia Silvestri e terza Anita Ghelardoni. Alle premiazioni ha presenziato in rappresentanza dell'amministrazione comunale l'assessore allo Sport Frida Scarpa, oggi avvocato e impegnata in politica, ma già schermitrice di livello mondiale e quindi perfettamente a suo agio con coppe, medaglie e podi.

In gara era presente anche un triatleta speciale, si tratta Gherardo Mercati che alla sua ottantacinquesima primavera: ha completato il percorso in 1h 49’ tagliando il traguardo tra da due ali di folla che lo ha accolto con applausi e urla d'incoraggiamento. Una scena a cui Gherardo è abituato dato i numerosi ed ottimi risultati a suo tempo raggiunti in campo nazionale e internazionale.

La manifestazione organizzata sapientemente dall'A.S.D. Phisio Sport Lab ha ottenuto anche un buon successo di pubblico che ha dapprima seguito dalla scogliera la frazione di nuoto e poi in piazza tutte le transizioni, ossia i cambi di disciplina che impegnano gli atleti in operazioni da eseguire in modo veloce, ma nel rispetto del regolamento sotto gli occhi attenti dei Giudici di Gara pronti a segnalare e penalizzare eventuali infrazioni.

La buona riuscita di un evento multisport come questo è possibile solo con la collaborazione di vari enti. In primo luogo il comune di Pisa che ha concesso le autorizzazioni, la Polizia Municipale di Pisa e del litorale pisano, poi la F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) per i servizi di sicurezza in mare e la Croce Rossa Italiana per la sicurezza a terra, entrambe le associazioni hanno messo a disposizione personale e mezzi di soccorso adeguati agli standard imposti dalla Federazione Italiana di Triathlon per le gare nazionali, l'Associazione Nazionale Carabinieri che con i suoi volontari ha presidiato i punti critici del percorso, l'associazione 'Il Falco' che ha fornito le staffette motociclistiche ed il circolo fotografico 'Il Gruppo' di Calci che si è fatto carico dell'onere di documentare il tutto con migliaia di immagini che appena possibile saranno disponibili sul sito della società organizzatrice Phisiosportlab.com.

Infine per chi vuole mettersi alla prova non ha che da allenarsi e prepararsi per gli altri appuntamenti messi in programma da Phisio Sport Lab. Domenica 22 settembre nuoto in mare con l'Imperal Swim Race sulle distanze: il mezzo miglio (926 m); il miglio (1852 m); e 3,8 km. Quest'ultima sarà valevole come campionato nazionale C.S.I., mentre le altre due distanze saranno campionato regionale C.S.I., poi domenica 13 ottobre la 25° edizione del Triathlon Sprint 'Silver Rank' Città di Tirrenia.