Schlein a Pisa. “Qui è una sfida decisiva e appassionante”

Pisa, 12 maggio 2023 – “Qui a Pisa è una sfida decisiva e appassionante: decisiva perché c'è bisogno qui di un cambiamento. Abbiamo fatto un percorso importante di partecipazione, con un candidato strepitoso come Paolo Martinelli che ha radunato intorno a sé una coalizione forte che ha un'idea chiara per migliorare la qualità della vita delle persone e che mette al centro la cura della comunità».

Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, oggi a margine del comizio di chiusura del centrosinistra a Pisa in vista delle amministrative di domenica e lunedì.

"La nostra coalizione - ha aggiunto - pensa politiche sociali a vantaggio delle persone che stanno peggio e che hanno sofferto durante la pandemia. Ci sono molte punte di eccellenza in questa città che l'amministrazione precedente non ha saputo valorizzare. C'è la questione climatica. Noi siamo per chiedere ai candidati sindaci che speriamo vincano già domenica e lunedì di fare una comunità energetica in ogni comune d'Italia”.