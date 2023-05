Pisa alle urne, la guida al voto. La mappa delle sezioni e i presidenti di seggio

Pisa, 14 maggio 2023 - Ci siamo. Si aprono i seggi e si vota dalle 7 alle 23 di domenica 14 maggio, e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio. E lunedì sarà installato nei pressi di Palazzo Gambacorti uno schermo per consentire di seguire le operazioni di spoglio e l’esito del voto in tempo reale. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà invece domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Dove si vota

Sono 86 le sezioni elettorali del Comune di Pisa, articolate nelle seguenti sedi: scuole medie Toniolo (via della Qualquonia 5), scuole elementari Zerboglio (via P. Gori 4), scuole elementari Battisti (via Corridoni 42), scuole elementari Sauro (via Sant’Agostino 117), scuole elementare Lorenzini (via Possenti 28), scuola elementare Don Milani (via E. Socci 4), scuole elementari Moretti (via P. Ximenes 13), Villa Medicea (via Palazzi 21, Coltano), scuole elementari Genovesi (via Caprera 118), scuole elementari Parmini (via di Parigi 1), scuole elementari Oberdan (via San Michele degli Scalzi 143), scuole elementari De Sanctis (via di Cisanello 6), Istituto Matteotti (via Garibaldi 194), scuole elementari Gereschi (via U . Viale), scuole elementari Chiesa (via San Francesco 27), Liceo artistico Russoli (via S. Frediano 13), scuole elementari Collodi (via Collodi 24), scuole materne Ciari (via L. da Vinci 2), scuole materne Agazzi (via Galiani), scuole elementari Filzi (via L. da Vinci 2), scuole elementari Toti (via T. Rook), scuole elementari Novelli (via F. Cilea 1), scuole elementari Biag i (via Conte Fazio 75), scuole elementari Rismondo (via Livornese 750), scuole elementari Viviani (via Arnino 1), Virgo Fidelis (via dei Frassini), ospedale di via Roma 67 (edificio 06) , ospedale via Paradisa 2 (edificio 30 E)

Presidenti di seggio

Sono 39 donne e 51 uomini i presidenti di seggio per le elezioni amministrative di oggi e domani. Ecco l’elenco dei loro nomi e numero di seggio: 1 Massimo Donati , 2 Matteo Benvenut i, 3 Nicola Laghezza , 4 Martina Curs i, 5 Giusto Antonio Ricupati , 6 Sandro Francescon i, 7 Monia Piras , 8 Marco Arturo Bombardi , 9 Rossano Baglivo , 10 Iulia Nigro , 11 Giorgio Spinosa , 12 Mario Baglivo , 13, Arianna Benedetti , 14 Elisabetta Saviozz i , 15 Michelangelo Leo , 16 Marco Vinicio Mer o, 17 Manola Bartalucci , 18 Emanuele Belli , 19 Lorenzo Mancin i, 20 Luca Coli , 21 Giulio Gangemi , 22 Luca Cionini , 23 Guido Carlo Maria Serfoglio , 24 Barbara Stefania Panicucc i, 25 Martina Bargagna , 26 Giancarlo Vagell i, 27 Alessio Quaranta , 28 Cinzia Letizia , 29 Antonino Lorefice , 30 Laura Righi , 31 Virginia Ciolfi , 32 Viviana Maria Calù , 33 Fabrizio Curcio , 34 Emanuele Moretti , 35 Andrea Controzzi , 36 Vincenzo Urraro , 37 Elena Rossi , 38 Elisa Ciardelli , 39 Alfredo Bismuto , 40 Gianluca Ghianda i, 41 Luisa Ferrin i, 42 Domenica Franz ò, 43 Massimiliano Leo , 44 Cristina Sbrana , 45 Valentina Amico , 46 Luca Bargagna , 47 Emanuela Nesc i, 48 Rocco Sergi , 49, Matteo Del Santo , 50 Guglielmo Grosso , 51 Luigi Sapio , 52 Margherita Mattei , 53 Olivia Capitani , 54 Andrea Pierott i, 55 Rosa Lo Frano , 56 Daniele Tos i, 57 Maria Dell’Aiuto, 58 Paolo Ranier i, 59 Roberta Biondo , 60 Salvatore De Serio , 61 Massimiliano Bertelli , 62 Valentina Buglione , 63 Raffaella Forastiero , 64 Chiara Frateschi , 65 Paolo Carol i, 66 Luca Uliv i, 67 Antonio Battaglia , 68 Gianluca Campanell a, 69 Fabio Gabellieri , 70 Luca Scalsini , 71 Maurizio Bini , 72 Antonino Mammoliti , 73 S ilvia Fontani, 74 Federica Covre , 75 I laria Consoloni , 76 Luciano Di Legge , 77 Raffaella Iannone , 78 Maria Rita Arcangeli , 79 Anna Cargnelutti , 80 Gabriella Cinquegrana , 81 Francesca Romina Brachetti , 82, Amancio Edu Ntugu Nenga , 83 Francesca Corsi , 84 Yuri Galletti , 85 Cristina Gabellieri , 86 Danilo Manca , 38S Giuseppe Pinna , 84 Spec Agnese Orlandini , 85 Spec Marco Annibali , 86 Spec Sandra Capuzzi .

Uffici elettorale ed anagrafe: aperture straordinarie.

Gli uffici elettorali della Sesta Porta e di Marina di Pisa effettueranno le seguenti aperture straordinarie per il rilascio delle tessere elettorali: - Sesta Porta, Via Battisti, 51, piano terra (presso ufficio stato civile): venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle 9 alle 18; domenica 14 maggio dalle 7 alle 23; lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15- Via Camillo Guidi, 2/A, Marina di Pisa (Ufficio decentrato 1): domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 Per il rilascio delle carte di identità agli elettori che ne sono sprovvisti sarà invece aperto, domenica 14 maggio, dalle 9 alle 22, l’ufficio anagrafe della Sesta Porta, in via Battisti 51.