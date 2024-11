Nuova scuola media di Calci, palestra in funzione e struttura a pieno regime

Calci, 22 novembre 2024 - Dopo l'inaugurazione del complesso lo scorso 7 settembre ora anche la palestra della nuova scuola media Giunta Pisano, realizzata da Inail, è idonea all’attività scolastica e già partire da sabato 16 è stata utilizzata.

L'annuncio arriva dall'Amministrazione calcesana. Il via libera, è arrivato con l’ottenimento della certificazione acustica da parte di Inail. Il Comune aveva informato l’Istituto e le famiglie degli alunni non appena appreso dell’impossibilità dell’utilizzo della palestra in quanto era emersa la necessità di installare alcuni pannelli fonoassorbenti aggiuntivi, per raggiungere gli elevati standard acustici richiesti.

“Come amministrazione – spiega Valentina Marras, assessora a manutenzioni e opere pubbliche in concessione – abbiamo monitorato costantemente la situazione e sollecitato affinché fossero eseguiti i lavori alla palestra nel più breve tempo possibile. I tempi si sono allungati soltanto a causa della difficoltà di reperire i materiali necessari ma i disagi sono stati comunque limitati”. “Era fondamentale che alunni e alunne e il personale potessero iniziare l’anno scolastico nella nuova scuola – prosegue l’assessora – e ora che anche la palestra è fruibile possiamo dire che tutto è andato per il meglio. Altro unico inconveniente, di non grande rilevanza, è stata la comparsa di una macchia di appena 15 centimetri su una parete di cartongesso, forse muffa dovuta a condensa al momento della messa in funzione degli impianti, macchia che è stata subito rilevata, trattata e infine rimossa".

Adesso che è stato preso in carico l’intero plesso scolastico, l’amministrazione comunale ritiene modesti gli inconvenienti incontrati in questi primi mesi di attività, per un immobile di quasi 3000mq.

"Ritengo del tutto inaccettabile - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, che l'opposizione abbia cercato di ingigantire alcune problematiche, certo non gravi quando si mette in esercizio un immobile come una scuola, per di più innovativa come quella che ci ha consegnato Inail. Inoltre, di fronte a certe insinuazioni diffuse sui social e a mezzo stampa , purtroppo mi trovo costretto a ribadire che questa Amministrazione ha sempre agito in trasparenza, peraltro avendone tutto l’interesse, il Comune non era infatti in alcun modo responsabile dei lavori alla palestra, aggiornando puntualmente la dirigenza scolastica e di conseguenza, attraverso le comunicazioni scolastiche, anche le famiglie".