Vicopisano dove "Le parole contano"

VICOPISANO

Dal 6 settembre al 26 ottobre a Vicopisano si svolgerà il festival "Le Parole Contano", ideato dall’Assessore Juri Filippi, organizzato dall’Amministrazione in collaborazione con The Thing Promozione Eventi e con il supporto della Fondazione Pisa e di Unicoop Firenze. Il focus di questo festival, giunto alla sesta edizione, sarà la felicità sostenibile: felicità e progresso tecnologico sono due facce della stessa medaglia o due opposti inconciliabili? A rispondere a questa e ad altre domande ospiti come lo scrittore Marco Malvaldi, lo storico Franco Cardini, lo scrittore e viaggiatore Gianluca Gotto, ma anche Marco Bucciantini, Alberto Grandi e Daniele Soffiati, Emanuela Anechoum, Samantha Bruzzone e Carlotta Gualtieri. Gli eventi, dal concerto del rapper americano Oddisee, che aprirà la rassegna a quello del musicista tunisino Ziad Trebelsi, si svolgeranno in suggestive location e saranno tutti a ingresso libero e gratuito.

In alcune date ci sarà doppio spettacolo/talk, con due ospiti diversi, alle 18.30 e alle 21.00. Per informazioni e approfondimenti è possibile scrivere a [email protected]