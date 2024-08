Un’edizione speciale. La Nazione fa 165 anni con il doppio omaggio dedicato ai suoi lettori

Un doppio regalo per festeggiare i 165 anni de La Nazione. Ieri, in abbinamento gratuito con il quotidiano, i nostri lettori di Pisa e provincia hanno ricevuto in edicola un simpatico omaggio: un portachiavi galleggiante a forma di barca a vela, bianco e blu, con la riproduzione del logo realizzato per celebrare i 165 anni del nostro giornale. Ma non è tutto. Insieme al portachiavi (misure: 6x5 cm), cordoncino e anello metallico, allegato alla copia dell’edizione di ieri, i lettori hanno ricevuto anche l’inserto speciale di 32 pagine dedicato allo storico anniversario de La Nazione, distribuito in tutte le edicole dell’area pisana, di Massa Carrara, Grosseto, Livorno, Viareggio-Versilia e Pontedera-Valdera. Ecco, negli scatti dei nostri fotografi Luca Bongianni (Fotocronache Germogli) ed Enrico Mattia Del Punta (per Valtriani), alcuni lettori che hanno voluto farsi immortalare con questa edizione speciale.