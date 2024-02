"Una buona pratica a disposizione di tutti"

"L’acqua erogata dai fontanelli - ricorda a questo proposito Simone Millozzi, presidente di Acque - è la stessa distribuita dall’acquedotto: berla è a tutti gli effetti una buona pratica, perché è una risorsa a disposizione di tutti e a chilometro zero. L’acqua di rubinetto è sicura e controllata, poiché sottoposta a decine di analisi quotidiane. E per di più, è anche ‘trasparente’: su acque.net, nella sezione ‘Acqua di casa tua’, sono riportate le caratteristiche chimico-fisiche della risorsa erogata in ciascun impianto e, punto per punto, sull’intera rete idrica".

Gli impianti che nel 2023 hanno ottenuto più successo sono stati quelli di Perignano (746 metri cubi di litri d’acqua erogati in un anno), Pisanova a Pisa (727), Navacchio (636) e San Giuliano Terme (540). Molto ‘affollati’ anche gli impianti di Molino d’Egola (San Miniato), Fornacette e quello del Cep a Pisa. Il progetto “Acqua ad Alta Qualità” prosegue sia con la realizzazione di nuovi fontanelli (già inaugurato, nel 2024, quello di Acciaiolo a Fauglia), sia con il restyling degli impianti più datati.