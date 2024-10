Un finanziamento regionale di 35mila euro per il Teatro Rossini

Pisa, 16 ottobre 2024 - Il comune di San Giuliano Terme ha ottenuto un contributo da parte della Regione Toscana per il Teatro Rossini di Pontasserchio. La quota ricevuta ammonta a 35mila euro e sarà dedicata al supporto dell'attività dello storico luogo che, fin dalla sua fondazione nel 1922, rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità sangiulianese.

Il “Rossini” infatti, nel corso degli anni, è stato luogo di cultura e spettacolo, ma anche di aggregazione e confronto; nel tempo oltre che teatro è stato anche scuola, cinema, sala da ballo, sala assemblee, coniugando la sua attività artistica e culturale con la sua vocazione di teatro di comunità. Esso ha ospitato molteplici artisti di grande livello (Avion Travel, Lina Sastri, Drusilla Foer, Franco Arminio, Nicola Lagioia e molti altri), ma anche numerose iniziative dall'alto valore sociale e aggregativo per le quali è diventato un punto di riferimento per tutta la provincia di Pisa.

A partire da questo mese il Teatro Rossini ospiterà eventi dal grande valore culturale e artistico come il Festival Discanto, il Festival di arti circensi Arte Libertà e numerosi eventi dal preminente valore sociale e aggregativo come la serata finale del premio Verdigi, il saggio del laboratorio teatrale dell'Associazione Talenti Autistici e molti altri attualmente in corso di definizione.

“Il teatro Rossini rappresenta un’eccellenza non soltanto per San Giuliano Terme ma per l’intero territorio a nord di Pisa. È un luogo in cui non si fa solo cultura ma anche socialità – afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani –. Essere al fianco del Rossini significa essere al fianco di un’intera comunità. La Regione Toscana sostiene la cultura e chi si dedica alle attività culturali, tra cui quelle teatrali, nella consapevolezza che il teatro è un’importante forma di libertà espressiva. Sostenere un teatro significa condividere l’idea che l’arte possa arricchire il patrimonio culturale e sociale della collettività. Con questo spirito la Regione ha garantito il suo supporto al teatro Rossini di San Giuliano”.

“Sono felice che la Regione Toscana possa contribuire concretamente a sostenere il Teatro Rossini di Pontasserchio, un luogo storico e simbolico per la comunità di San Giuliano Terme e per tutta la provincia di Pisa – ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo –. Il Rossini non è solo un teatro, è un centro culturale dove le persone possono condividere idee, emozioni e momenti di aggregazione. Con questo contributo vogliamo non solo preservare il suo valore artistico e culturale, ma anche rafforzare il suo ruolo di teatro di comunità, capace di unire tradizione e innovazione. È nostro dovere continuare a promuovere iniziative che rendano la cultura sempre più accessibile a tutti. La sviluppo delle Toscana passa anche dal sostegno ai luoghi della cultura e il Teatro Rossini rappresenta un esempio virtuoso.