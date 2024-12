Ubriachi alla guida. In sette nei guai

Sette denunciati per guida in stato di ebrezza. Uno di questi è stato trovato anche in possesso di cocaina per uso personale. Un altro è stato denunciato, a Vecchiano, perché trovato con un’ascia di 60 centimetri nascosta in macchina. Le otto denunce sono scaturite dai controlli che i carabinieri della compagnia di Pisa hanno messo in atto la notte scorsa nel territorio di competenza. I militari della sezione radiomobile, nella periferia cittadina, hanno denunciato un giovane conducente che è risultato positivo agli accertamenti effettuati con l’etilometro e per possesso di cocaina. In altri interventi hanno denunciato cinque automobilisti che, sottoposti ad accertamenti con l’etilometro, sono stati sorpresi con un tasso alcolemico anche superiore al doppio del limite consentito dalla normativa. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebrezza durante i rilievi di un incidente. Aveva un tasso di alcol nel sangue di 1,27 grammi/litro. A tutti è stata ritirata la patente.