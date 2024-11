"Tutelare le persone anziane". Come difendersi dalle truffe. La campagna per la sicurezza

VICOPISANO

L’Amministrazione Comunale di Vicopisano, in stretta collaborazione con la polizia di stato e i carabinieri, e il supporto della polizia municipale, promuove una campagna per la sicurezza, in primis, delle persone anziane spesso, purtroppo, prese di mira da truffatori e criminali senza scrupoli. Sono stati organizzati, intanto, due incontri pubblici, per approfondire questo grave problema sociale e per dare alle persone strumenti e indicazioni dettagliate per prevenire le truffe. Oltre allo spavento e al disagio profondo che si provano in certe brutte circostanze. Le iniziative si svolgeranno il 21 novembre, alle 17, al centro Spes, in via XX settembre 56, a Uliveto Terme, con la presenza della polizia, e il 28 novembre, alle 16, nella sede della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena, in Via Garibaldi, con la presenza dei carabinieri. Ci sarà, in entrambi i casi, ampio spazio per dubbi e domande.

"Invitiamo le persone anziane a denunciare sempre alle forze dell’ordine - dicono l’assessora alla polizia municipale, Valentina Bertini e il consigliere alla sicurezza, Nico Marchetti - senza alcun tipo di remora o pensiero negativo. I truffatori tendono a colpirle preparandosi e studiando le loro mosse, prendendole di mira e sovente seguendole. È fondamentale che non solo abbiano tutte le indicazioni delle forze dell’ordine, anche partecipando agli incontri, ma che denuncino senza alcuna esitazione".

"Raccomando alle persone anziane e alle loro famiglie - aggiunge il sindaco Matteo Ferrucci - di intervenire alle riunioni, per avere tutte le informazioni necessarie. La nostra amministrazione vuole fortemente, con le forze dell’ordine, tutelare le persone anziane, e non solo, che siano prese di mira da truffatori, criminali e gente veramente ignobile. Perciò venite agli incontri, denunciate, contattate noi amministratori. Siamo qui per voi, vogliamo che siate al sicuro, che tutti e tutte siano e si sentano al sicuro".