Truffe, doppio arresto in zona Stazione

Doppio arresto ieri nel quartiere della Stazione. Si pensa che possano essere due persone legate agli episodi di truffe avvenute sul territorio negli ultimi tempi. I carabinieri di Pisa hanno individuato due persone che avrebbero a che fare, appunto, con un reato spesso compiuto ai danni degli anziani. Durante l’operazione sarebbe stata trovata anche l’auto in uso ai due piena di merce, considerata dagli investigatori rubata nelle case. Per questo sono scattate le manette per entrambi.

I militari dovranno adesso capire a chi appartengano gli oggetti ritenuti provento di furto e restituirli ai proprietari. Importante sarà avere la denuncia per poter incrociare i vari dati e arrivare alla restituzione.

Inoltre cercheranno anche di ricostruire la filiera. A chi sarebbero andati gli oggetti? Sarebbero stati rivenduti sul mercato nero?

Questa estate la compagnia teatrale pisana "I Dicche" hanno messo in scena "Occhio alle truffe", uno spettacolo in vernacolo pisano che ha messo in luce tutti i tipi di truffe ai danni dei cittadini.

Uno spettacolo che si inserisce, infatti, nella campagna di sensibilizzazione dei cittadini contro le truffe che affliggono in particolare gli anziani: è stato fortemente voluto dal Comune di Pisa e dall’assessora Gabriella Porcaro con il finanziamento del Ministero dell’Interno (circa 17 mila euro) e la collaborazione con Prefettura di Pisa, il gruppo Paim e Autolinee Toscane.