Travolto dal treno. Al setaccio le telecamere

Investimento mortale di mercoledì sera nella stazione di Cascina, fino a ieri nessuno aveva reclamato la scomparsa del 70enne deceduto, che non aveva alcun tipo di documento addosso; stamani la Polizia scientifica si recherà all’obitorio per la verifica delle impronte digitali utili per identificare la salma. La Polizia Ferroviaria di Pisa sta esaminando i filmati del circuito della stazione, che con buona probabilità, non copre il luogo dell’ impatto. La vittima camminava lungo il binario, fuori dalla stazione, in direzione opposta rispetto alla direzione di marcia del convoglio (Firenze verso Pisa) ed è stata agganciata lateralmente dal locomotore e trascinata per qualche centinaio di metri.