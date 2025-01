Toscana 2030: la sfida degli scali aeroportuali: incontro con il governatore Giani

Pisa, 4 ottobre 2021 - Si initiola "Toscana 2030: la sfida degli scali aeroportuali" l'incontro che si svolgerà il prossimo 7 ottobre alle 15, nell'Aula magna storica del Palazzo "La Sapienza" (Via Curtatone e Montanara, 15). Un momento organizzato dal centro Remarc (Responsible Management Research Center) dell’Università di Pisa, in collaborazione con la Commissione di Sostenibilità di Ateneo.

Dopo l’introduzione della professoressa Elisa Giuliani (Remarc-Unipi) sono previsti gli interventi di Paolo Mancarella, Rettore Università di Pisa, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Filippo Bedini, Assessore alle Politiche per l'Ambiente del Comune di Pisa, Claudio Eminente, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Marco Fasciglione, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo-CNR, Gaetano Licitra, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Patrizia Alma Pacini, Unione Industriale Pisana e Toscana Aeroporti, Marco Redini, Ufficio Ambiente del Comune di Pisa, Lorenzo Tenerani, Toscana Aeroporti.

Moderano l’incontro Carlo Carminati della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell’Università di Pisa e la giornalista Angela Feo. La gestione del traffico aereo è un tema di rilevanza strategica per il perseguimento dell’Agenda 2030 nella Regione Toscana, ma gli interessi economici e di sviluppo si scontrano con il diritto alla salute e la tutela dell’ambiente. La domanda cruciale a cui è urgente dare risposta è: come è possibile tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini senza danneggiare i processi di sviluppo economico? L’Università di Pisa, la Commissione di Sostenibilità di Ateneo e il centro di ricerca Remarc invitano la cittadinanza, le istituzioni e la comunità universitaria a partecipare all’evento per avviare una discussione trasparente ed informata su questo tema. La partecipazione all’evento è limitata a 50 persone, per prenotare scrivere a: [email protected]. Per accedere in presenza è necessario il Green Pass. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mg5LRWgA9k4.