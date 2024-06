Torna “Dona e poi via in vacanza!”

Pisa, 26 giugno 2024 - Domenica 30 giugno, dalle 8 alle 12 circa, tornano i componenti dell'Associazione culturale calabrese “Esperia” a donare sangue ed emocomponenti al Centro trasfusionale dell’Aoup prima delle ferie estive. L’iniziativa è stata promossa dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti in collaborazione con le associazioni dei donatori e, ovviamente, con l’associazione culturale calabrese che già la scorsa estate e durante il periodo natalizio aveva dato all’ospedale il suo prezioso contributo. Una testimonianza di solidarietà importante soprattutto in questo periodo lungo di vacanze in cui scarseggiano le donazioni ma aumenta in ospedale il fabbisogno di sangue correlato all’incremento dei flussi turistici e della traumatologia. Si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup M.B.