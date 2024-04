Teatro Viaggio nella musica

Debutta il 12 aprile alle 21,15 al teatro Vittoria Manzoni di Massarosa (Lucca) il nuovo progetto musicale dell’artista pisano Marco Forconi, già fondatore e frontman dei Caporali Coraggiosi, lo spettacolo-concerto che ha portato in giro in tutta Italia per celebrare la celebre tournéé Capitani Coraggiosi di Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Si chiama "3CantAutori - viaggio nella musica indimenticabile" e rende omaggio alle canzoni di Franco Battiato, Lucio Battisti e Lucio Dalla. "E’ uno spettacolo unico in Italia - spiega il cantante - che porteremo in giro in una breve tournée estiva per poi tornare nei teatri dal prossimo autunno. Oltre a essere un evento denso di emozioni e ricordi, è un concerto il cui impatto culturale è importante e molteplice, poiché rafforza il legame tra le diverse generazioni di ascoltatori, promuovendo un dialogo intergenerazionale: Lucio Dalla, con la sua inconfondibile capacità di raccontare l’Italia attraverso le sue canzoni, Lucio Battisti, con le sue melodie che hanno segnato un’epoca, e Franco Battiato, con la sua ricerca musicale senza confini, hanno tutti contribuito a plasmare il paesaggio musicale italiano in modo indelebile e resiliente".

"3CantAutori" è uno spettacolo volutamente sobrio, rispettoso, evocativo, con luci di palco essenziali e brevi clip di atmosfera durante le esibizioni per creare un ambiente intimo. Il concerto prevede la presenza di 6 maestri d’orchestra, tra i quali spicca il violinista Alessio Mannelli, che vanta collaborazioni con la Berliner Philarmonik e il Festival Pucciniano, mentre i solisti vocali sono Marco Forconi, che ha condiviso il palco con artisti come Giorgio Panariello, Carlo Conti, Petra Magoni, e Barbara Pitti, già turnista in vari studi di registrazione e dotata di una voce potente, grintosa e delicata al tempo stesso, capace di coinvolgere ogni tipo di pubblico spaziando dal pop al soul fino a toccare la musica dance dove brilla particolarmente, senza però tralasciare, appunto, la grande musica Italiana 70/80/90 che interpreta con grande intensità. Durante lo spettacolo sono previste anche incursioni di ballo della Studio Live Dance Academy, con le coreografie di Antonella Filippi, accompagnando il "viaggio cantautorale" che segue una scaletta di 26 brani accuratamente selezionati ed equamente distribuiti tra i tre artisti per oltre due ore di musica.