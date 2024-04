La storia è finita da 15 anni, ma lo stalking no: braccialetto elettronico per un 61enne

Pisa, 11 aprile 2024 – Quanto a lungo possono covare i cattivi sentimenti? A volte molto, troppo. Lo testimonia una vicenda avvenuta nelle scorse ore a Pisa: un caso di stalking, che sarebbe purtroppo molto simile a tanti altri se non per alcuni particolari significativi. Per esempio che l’indagato è un maturo 61enne che non si è mai rassegnato alla fine della storia avvenuta ben 15 anni fa, nel 2009.

L’inverno scorso ha saputo che l’ex compagna aveva una nuova relazione e sono cominciati atti persecutori come appostamenti sotto casa e sotto il luogo di lavoro, veri e propri pedinamenti nonché numerosissime lettere anonime. In una occasione l’uomo è arrivato persino a introdursi abusivamente all’interno delle pertinenze dell’abitazione della donna.

L’uomo adesso è destinatario di una misura che gli impone il divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla vittima, con tanto di braccialetto elettronico.