Proseguono i lavori Pnrr e Pinqua di via Rindi-via Piave a Porta a Lucca

Pisa, 20 settembre 2024 - Proseguono i rientri delle famiglie negli alloggi ristrutturati nei piazzali di via Rindi e via Piave nel quartiere di Porta a Lucca. L’assessore alle politiche abitative del Comune di Pisa Giovanna Bonanno ha effettuato un sopralluogo, insieme alla presidente di Apes Chiara Rossi e alla direttrice di Apes Romina Cipriani, nella giornata di venerdì che ha visto il ritorno di una famiglia all’interno della propria abitazione in piazzale Genova, dove un altro rientro è previsto per sabato 21 mentre nei giorni scorsi è stata la volta di altri due nuclei familiari. Contestualmente sono stati effettuati cinque traslochi negli alloggi volano di altrettante famiglie per consentire la ristrutturazione degli appartamenti.

"È molto emozionante e gratificante – ha dichiarato l’assessore alle politiche socio sanitarie, politiche abitative e promozione della cultura della legalità, Giovanna Bonanno - rendersi conto della soddisfazione e della felicità dei cittadini che rientrano nelle proprie abitazioni completamente ristrutturate e accoglienti. Tutto ciò non può che aumentare ancora di più il nostro impegno per non lasciare indietro nessuno, in particolare le persone più fragili. Tra il 2023 e i primi mesi del 2024 ne abbiamo consegnate oltre 150 tra assegnazioni ordinarie, mobilità ed emergenza, circa 2 a settimana, di cui più di 50 nel 2024. Il lavoro che svolgiamo insieme ad Apes - sottolinea l'assessore Bonanno -, che ringrazio, è molto intenso per cercare di dare il maggior numero di risposte ai cittadini".

"I lavori procedono secondo calendario – afferma la presidente di Apes Chiara Rossi – ci scusiamo per gli eventuali disagi che in alcuni casi possono verificarsi nella fase del trasloco che seguiamo direttamente, dall’uscita al rientro in casa, ma devo dire che i riscontri che riceviamo sono molti positivi, come nel caso di questa mattina. Entro il 2 ottobre i traslochi continueranno fino ad esaurimento del primo blocco di 24 alloggi. Da quella data in poi - conclude la presidente Rossi - il programma proseguirà con il trasloco del secondo blocco di famiglie negli alloggi ristrutturati, nonché i traslochi dagli alloggi originali a quelli volano".