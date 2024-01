"Sostegni concreti"

"Si tratta – spiega il sindaco Michele Conti - di agevolazioni per dare un contributo concreto di sostegno a famiglie in difficoltà, anziani e persone giovani. L’Amministrazione, grazie al sistema dei bonus sociali, attua da anni una politica di sgravi fiscali per contrastare le povertà. Dal 2018 al 2022 le risorse messe in campo sono state oltre 5,3 milioni di euro. Agevolazioni confermate anche nell’anno 2023, per un totale di 1,3 milioni di euro, che si affiancano alle agevolazioni statali e regionali distribuite tramite gli uffici del Comune".