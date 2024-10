Sos legale per le società sportive. Insieme avvocati e commercialisti

Un aiuto concreto per società e associazioni sportive dilettantistiche. È stato infatti firmato a Pisa un protocollo d’intesa per l’attivazione di uno sportello "Sos", dedicato all’assistenza legale, fiscale, tributaria e lavorativa per le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Comune di Pisa, l’Ordine degli avvocati, l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e l’Ordine dei consulenti del lavoro di Pisa, mira a supportare queste realtà nell’affrontare questioni amministrative e burocratiche, specialmente in seguito alla recente riforma dello sport.

"Un protocollo importante che serve per le società sportive per trovare una consulenza legale - dichiara il sindaco Michele Conti - Credo questo modello sia corretto ed esportabile anche in altre direzioni e questa sarà una riflessione che sicuramente prenderemo in considerazione anche con altre realtà non solo legate al mondo dello sport". La creazione dello sportello arriva dopo il rilancio, nei mesi scorsi, della consulta dello sport da parte dell’amministrazione comunale, che ha coinvolto associazioni e società sportive in incontri mirati per raccogliere esigenze, suggerimenti e individuare le principali difficoltà operative. "I professionisti si sono messi a disposizione per gestire le criticità emerse dalla riforma sportiva - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Aiuteranno le associazioni a orientarsi di fronte ai cambiamenti previsti dal Governo centrale, che determinano nuove responsabilità da portare a termine per le società sportive del territorio". Sos Sport è pensato come un primo accesso che consentirà alle associazioni di prendere contatto con i professionisti in grado di indirizzarle e di determinare le loro esigenze.

L’avvocato Paolo Oliva presidente dell’Ordine degli avvocati di Pisa, ha spiegato i termini dell’accordo: "Ci è stata data la possibilità di contribuire a questa iniziativa e l’ordine degli avvocati mette a disposizione della comunità le proprie strutture nell’ottica di rendere un servizio. Questa la chiave di lettura di questa vicenda, prestare un servizio alla comunità". Ogni ente firmatario del protocollo si farà carico delle proprie spese e metterà a disposizione risorse umane e strumentali per garantire un servizio di supporto efficiente. Questo nuovo servizio vuole essere un aiuto concreto per il mondo dello sport dilettantistico pisano, facilitando l’accesso alle informazioni e semplificando la gestione delle attività, in un contesto normativo sempre più complesso. Alla firma erano presenti anche Stefano Sartini, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pisa, Rossana Fioravanti, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Pisa ed Edoardo Cerri, consigliere comunale e membro della consulta dello Sport. Michele Bufalino