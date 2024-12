Se sta meglio il cane che si morde la coda

Il servizio di Guardia medica "è morto". Se a dichiararlo, con un lapidario (è il caso di dirlo) post sul proprio profilo facebook, non è il solito ‘leone da tastiera’ complottista e no-vax, ma un dirigente medico in forza al servizio emergenza-urgenza dell’Asl Toscana Nord Ovest, la situazione dovrebbe quantomeno destare una qualche preoccupazione. Nei cittadini utenti della sanità pubblica e soprattutto nei nostri sindaci, come massime autorità sanitarie locali dei rispettivi territori di competenza. Perché non è solo un problema di quello ‘sfigato’ che, sentendosi male, il giorno di Natale ha cercato una guardia medica reperibile tramite il numero unico europeo 116117.