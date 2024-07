Salvamento in mare. Giorno di prevenzione

Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento, istituita con risoluzione dell’Onu nel 2021. A Pisa è stata celebrata a Tirrenia, al distaccamento A.M. della 46esima Brigata Aerea a Tirrenia, dove si sono svolte attività dimostrative di sensibilizzazione, con volontari, assistenti bagnanti e con i cani salvataggio. L’evento, che si è svolto in contemporanea in tutti i Comuni che hanno ricevuto il riconoscimento della Bandiera Blu, è stato organizzato dal Comune di Pisa, nell’ambito dell’evento nazionale “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, in collaborazione con la 46esima Brigata Aerea, per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza del litorale. Durante lo svolgimento delle attività hanno portato il proprio saluto Michele Conti, sindaco di Pisa, il generale Giuseppe Addesa, comandante della 46° Brigata Aerea, il capitano Paolo Pisano, Direzione Marittima Capitaneria di Porto di Livorno, Massimiliano Mori, responsabile settore nautico del Comando vigili del fuoco di Pisa e Giulia Gambini, assessore all’ambiente del Comune di Pisa. "Giornate come quella di oggi – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti – sono molto importanti per la formazione al salvamento e per la prevenzione degli annegamenti. Servono sia a sensibilizzare la cittadinanza sui rischi che il mare porta con sé, e dunque sulla necessità di rispettare le regole, sia a creare una forte sinergia tra tutte le forze che lavorano a tutela dei cittadini".

Durante l’evento è stata allestita una postazione con attività dimostrative delle manovre di rianimazione, eseguite dagli operatori di Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza.