Ruba ai turisti e si scaglia contro i carabinieri

Prima ruba trolley e tablet a un turista quindi si lancia anche contro i carabinieri: per questo un 36enne straniero – già noto alle forze di polizia anche per reati simili –, è stato arrestato dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Pisa. Un equipaggio dei carabinieri è intervenuto nei pressi della Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo pisano dove poco prima un turista italiano era stato vittima del furto dei bagagli e di un tablet che aveva a bordo della sua vettura. L’immediato intervento dei carabinieri, attivati dalla segnalazione pervenuta al numero di emergenza europeo 112, ha consentito il celere rintraccio del ladro: il 36enne ha opposto una tenace, quanto vana, resistenza ai militari per sottrarsi all’arresto. Le valigie e il tablet sono stati restituiti al legittimo proprietario che ha espresso gratitudine ai carabinieri per il tempestivo intervento ed efficienza nella soluzione del caso. L’arrestato, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato associato presso il carcere Don Bosco di Pisa.

Nei giorni scorsi una vasta polemica sui furti ai turisti ha tenuto banco in città. A sollevare pubblicamente il problema è stata Federalberghi che ha denunciato i troppi furti nelle auto dei turisti: "Un fenomeno – aveva affermato Andrea Romanelli, presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa – che danneggia gli albergatori che fanno di tutto per garantire un soggiorno confortevole ai loro ospiti, ma poi si trovano ad affrontare la delusione di chi, dopo aver trovato la macchina danneggiata, lascia una recensione negativa alla struttura. Questo è un autogol per la città".