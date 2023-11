Rii e fossi in piena, anche cinque persone bloccate in conceria

Tra allagamenti, rii in piena, e pioggia che ha fatto seguito al temporale, ieri, nel sanminiatese ci sono state anche cinque persone, da quanto abbiamo appreso, che hanno chiamato i soccorsi perché non riuscivano ad uscire dal lavoro di una conceria di Ponte a Egola a causa dell’acqua sempre più alta nel piazzale, accessibile sono a mezzi specializzati. Il reticolo minore, ieri, non ha retto l’urto sotto i 52 millimetri di pioggia in un’ora. La zona più critica a La Catena dove per un paio d’ore è stato chiuso un tratto della Tosco Romagnola. I fossi hanno creato allagamenti importanti anche a San Miniato Basso e La Scala. Il violento temporale che si è abbattuto sul tutto il comprensorio a partire dalle 16 con raffiche di vento molto forte ha causato anche distacchi di luce, in particolare a Ponte a Egola, Molino e in parte del centro storico dove anche il comando dei vigili urbani è rimasto isolato. Per oggi ha disposto al chiusura di tutte le scuole.

C. B.