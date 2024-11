Riconoscimenti: il dottor Alberto Piaggesi premiato negli Stati Uniti

Pisa, 13 novembre 2024 - Alberto Piaggesi, direttore della sezione dipartimentale Piede diabetico dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, è stato insignito dell’Edward Olmos Award per la sua attività scientifica, didattica e assistenziale nell’ambito della cura del piede diabetico.

Il premio è attribuito annualmente, a partire dal 2003, dall’American Limb Preservation Society ed è considerato la massima attestazione nel settore: Piaggesi è il secondo italiano a esserne insignito. Gli è stato consegnato nell'ambito del congresso della Società – cui hanno partecipato più di cinquecento specialisti provenienti da tutto il mondo – che si è tenuto a Los Angeles dal 7 al 9 novembre. Piaggesi è stato premiato perché considerato un pioniere nella cura del piede diabetico, nello sviluppo di modelli di cura integrati e nella promozione di buone pratiche a livello regionale e internazionale.

Piaggesi ha sottolineato come “questo riconoscimento sia, in effetti, il risultato di un lavoro congiunto di tutte le componenti del team multidisciplinare – composto da diabetologi, podologi, chirurghi vascolari, radiologi interventisti, infettivologi, anestesisti, ortopedici – che partecipa quotidianamente alla gestione dei casi complessi che vengono riferiti alla sezione Piede diabetico, e come quindi debba essere considerato un riconoscimento collettivo per la qualità che la nostra Azienda ha saputo creare nell'ambito del piede diabetico”.