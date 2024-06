Radio incontro Pisa, le hit del momento

La playlist delle canzoni più programmate della settimana a Radio Incontro a cura di Luca Demar.

1. Anna – “30°” Finora la carriera di Anna, come è conosciuta semplicemente la rapper Anna Pepe, è stata costellata di singoli di grande successo e featuring che sono diventati delle vere e proprie hit. Questo singolo estivo ne è la conferma. 2. Irama – “Galassie” Galassie non solo anticipa il nuovo album, ma anche una serie di date estive e un tour autunnale nei palazzetti. E, tra una citazione a Battiato e la musica malinconica, Irama torna a cantare d’amore. 3. Bnkr44 – “Estate 80” Anche i Bnkr44 si considerano “figli delle stelle”. Infatti il motivo strumentale del brano di Alan Sorrenti è costante e ritorna tra le barre di questo brano. 4. Mahmood – “Ra Ta Ta” I fan non hanno ancora finito di ballare e cantare i “cinque cellulari nella tuta gold”, che Mahmood torna con una nuova canzone perfetta per l’estate e con lo stesso ritmo accattivante che ha fatto la fortuna del brano sanremese Tuta gold. Ra Ta Ta è il titolo del nuovo singolo del cantante che promette già di far ballare tutti. 5. Post Malone – “ I had some help” I Had Some Help è una canzone di Post Malone con la partecipazione di Morgan Wallen, cantautore statunitense tra i musicisti country più popolari di sempre.