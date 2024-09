Provincia, l’asse del civismo: "Rendere più sicure le strade. Priorità per tutta l’area pisana"

"Se sarò eletto consigliere provinciale mi impegnerò affinché la Provincia adotti tutte le misure necessarie a rendere più sicura la percorrenza su queste due strade che troppo spesso sono state lo scenario di incidenti e di comportamenti pericolosi, legati all’eccesso di velocità. L’incolumità dei pedoni deve essere salvaguardata". Lo promette Amanuel Sikera, consigliere comunale di Pisa al centro e candidato nella lista Territori, di centrodestra e formazioni civiche, che il 29 settembre si presenta alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, fatta dopo aver raccolto le segnalazioni della consigliera comunale sangiulianese, Elisabetta Mazzarri, riguardanti la viabilità del lungomonte e su alcune arterie che attraversano più Comuni, come la via Calcesana. Secondo Sikera è necessario "verificare con gli uffici provinciali e con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quali sono gli strumenti attuabili per mettere in sicurezza la circolazione stradale: per via Calcesana sono coinvolte sia competenze comunali, nei tratti dei centri urbani, sia provinciali per cui occorre intervenire in entrambe le sedi".

Il civismo, aggiunge Sikera, "ha messo radici in tanti Comuni della provincia e l’appuntamento di queste elezioni si pone come tappa intermedia per continuare a stringere alleanze tra le liste civiche presenti nei territori in vista delle future elezioni regionali perché lo scambio di buone prassi tra liste civiche toscane è già iniziato a giugno con l’appuntamento a Pisa voluto dal sindaco Michele Conti al quale hanno risposto e partecipato i primi cittadini di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa, Pistoia, Siena, avviando una fase di confronto" Il lavoro di rete, conclude Sikera, "raccoglie le istanze dei territori e protegge gli interessi delle nostre comunità: siamo soddisfatti di questa collaborazione tra consiglieri civici di differenti comuni, in questo caso confinanti, siamo convinti che questo metodo di lavoro ci permetterà di affrontare le questioni sollevateci dai cittadini, con un approccio di area vasta, che travalica i confini comunali".